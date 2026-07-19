Videli smo kako provocira, ali... Bora svima priznao da ga je Boginja pobedila verbalno! (VIDEO)

Voditeljka Ana Radulović večeras je u studiju ugostila bivše takmičare ''Elite 9'' koji su bili tu kao i prethodnih večeri da govore o svim dešavanjima u Beloj kući mesecima iza nas.

Bora Santana progovorio je o svom odnosu sa Tanjom Stijeljom Boginjom s kojom je ratovao cele ove sezone prilikom čega su pale čak i monstruozne prozivke, ali i mnogo drugih teških reči.

- Boro, moram da te pitam kako komentarišeš to što su se Hana i Boginja toliko radovale kad si ispao? - upitala je Ana.

- Hana je najlošija ženska osoba koja je ikada ušla u rijaliti. Boginja je ispala moja žrtva, a svesno je to uradila jer je to i htela. Videli smo kako provocira, ali imala je kontrolu i pobedila me verbalno, svaka joj čast na tome - rekao je Bora.

- Kada smo gledali njene uspomene, meni je delovalo da ste vi imali neko simpatisanje? - rekla je Ana.

- Kada sam ja njoj rekao da Filip neće da bude s njom, ona se tad naljutila i svetila mi se preko Anastasije - rekao je Bora.

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Autor: N.B.