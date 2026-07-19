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Važila je za jednu od najlepših učesnica Elite, a onda nestala iz javnosti: Evo gde se danas nalazi Sofi Tikačenko! (FOTO)

Izvor: Kurir, Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Sofi Tikačenko, jedna od najlepših učesnica ''Elite 8'', otkriva gde se danas nalazi nakon trećeg mesta u rijalitiju. Saznajte više o njenom životu u Sloveniji.

Iako je "Elita 9" svojom gledanošću bacila u senku učesnike ranijih sezona, pojedini rijaliti igrači i dalje su pod budnim okom pripadnika sedme sile i rijaliti fanova.

Foto: Pink.rs/A. Nikolić

Sofi Tikačenko nakon što je osvojila treće mesto u superfinalu prošle sezone najgledanijeg rijalitija, otpočela je emotivnu vezu, putovala, a sada je otkrila i koja je nova destinacija na kojoj se nalazi.

Sofi se oglasila na svom Instagram profilu i otkrila da je neko vreme boravila u Sloveniji. Objavila je prelep kadar uslikan tokom zalaska sunca i napisala:

Foto: Instagram.com

- Zadnji dan u Sloveniji.

Raskinula vezu

Sofi je raskinula vezu, a ovako je govorila na tu temu

- Razlikujemo se u stavovima. Doneli smo odluku da raskinemo. Postepeno se to dešavalo, nedelja koja je iza nas je je bila ključna. Sitnice su u pitanju, ali je bolje ako smo razdvojeni - rekla je Sofi.

Autor: S.Z.

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