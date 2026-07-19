Kao lice s naslovnice: Anđela Đuričić otkrila šta je tajna njenog izgleda, pa progovorila o estetskim korekcijama koje je uradila! (VIDEO)

Anđela Đuričić važi za jednu od najlepših učesnica koja se pojavila u najglednijem rijalitiju svih vremena. Njeno učešće u ''Eliti'' izazvalo je veliku pažnju, kako zbog britkog jezika, tako i zbog njenih ljubavnih odnosa. Ono što je sasvim sigurno, na nju niko ne ostaje imun.

Anđela Đuričić je na samom početku emisije ''Rijaliti rešetanje'', otkrila voditelju Jovanu Iliću - Joci novinaru detalje o estetskim korekcijama, te je stala na put glasinama o tome šta je korigovala na sebi. Kako je i sama istakla, promena koju je uradila na nosu je minimalna, a pored toga, rešila je da uveća i grudi.

Anđela, ono što se može primetiti je da izgledaš bolje nego ikad, a mnoge zanima kako se osećaš?

- Dobijam mnogo pohvala na račun mog izgleda, sve što sa uradila na sebi, uradila sam s merom, to ljudi primećuju. Psihički sam se veoma oporavila, pa se to i na meni vidi. Veoma sam dobro.

Je l' su bolele operacije etetske koje si radila?

- Nos nije bio ništa komplikovano. Imala sam manju korekciju, nisam imala drastičnu neku promenu. Nije bila velika promena, da bih imala velike bolove. Grudi da, to je bila veća promena, ali sam sve to muški podnela. Veoma sam zadovoljna kako je sve ispalo.

Autor: S.Z.