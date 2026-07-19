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Nacija je čekala ovaj trenutak: Anđela Đuričić potvrdila raskid sa Gastozom, otkrila u kakvom su odnosu, pa spomenula pomirenje! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Foto: Gaja/TV Pink Printscreen ||

Nedeljama unazad u javnosti se spekuliše odnosu pobednika ''Elite 8'' Nenada Marinkovića Gastoza i drugoplasirane Anđele Đuričić. Naime, glasine da je njihova veza okončana bile su sve jače, a njen prijatelj, Filip Car, nedavno je to potvrdio.

U svom gostovanju u emisiji ''Rijaliti rešetanje'', Anđela Đuričić je rešila da stane na put nagađanjima i okonša spekulacije, te je otkrila u kakvom je sada odnosu sa Nenadom Marinkovićem Gastozom, te je i otkrila da li je njihovo pomirenje moguće.

Foto: TV Pink Printscreen

Anđela, da li ste Nenad Marinković Gastoz i ti stavili tačku na osvoju emotivnu vezu?

- Što se Nenada tiče, mi nismo zajedno već neko vreme i tako je trebalo da bude. To ne znači da smo mi sada neprijatelji. To je jedan zaista lep period mog života, ne bi toliko trajalo, da nije valjalo.

Foto: TV Pink Printscreen

Da li misliš da će doći do pomirenja?

- Ne mislim. Znam da mi niko ne veruje kad to kažem, ali zaista ne mislim da će doći do pomirenja. Svaki put je bilo ''nikad'', pa se ponovo desilo. Ne razmišljam u tom smeru, treniram, putujem i uživam, zaista ne mislim o tome. Nas dvoje nismo sada u svađi, rastali smo se u korektnim odnosima, to je istina.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

#Anđela Đuričić

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