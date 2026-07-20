Bivša policajka Lili pravi haos na mrežama: Hapsila je kriminalce, a sad zarađuje od vrelih snimaka, najnoviji KOMENTARIŠU svi (VIDEO)

Ljiljana Stevanović poznatija kao Lili, bivša policajka i nekadašnja učesnica Pinkovog rijalitija, privukla je veliku pažnju pratilaca na društvenoj mreži Instagram provokativnim snimkom sa balkona.

Lili se posvetila kreiranju sadržaja za jednu poznatu platformu za odrasle, te često objavljuje vruće snimke i fotografije koje uvek privuku lavinu komentara, što je i ovaj put bio slučaj.

Nekadašnja rijaliti učesnica pozirala je na terasi u haljini s dubokim dekolteom, koji je postao glavna tema komentarisanja njenih pratilaca.

Uz osmeh i samouverene poze, još jednom je privukla pažnju svojih pratilaca, dok na društvenim mrežama često deli delić atmosfere sa snimanja, dok ekskluzivniji sadržaj objavljuje na platformi za odrasle, gde ima veliki broj pretplatnika.

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Bila deo Vojne policije

Podsetimo, Lili je u rijalitiju "Farmeri" govorila o svom profesionalnom životu.

- Kad sam samovoljno napravila otkaz sebi, ja sam godinu dana pauzirala, moj otac je opet potezao veze. Tada je prvi pit otvoreno mesto u vojnoj policiji, prva žena u vojnoj policiji to sam bila ja - otkrila je Lili u emisiji.

- Ja sam stalno naglašavala ja sam civilno lice, idemo na gađanje, ja imam frizuru isfeniranu, treba šlem da stavim na glavu. Na gađanju sam stvarno bila jedna od najboljih -takođe je otkrila Lili.

Autor: D. T.