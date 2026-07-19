Da je trebalo, desilo bi se nešto među nama: Anđela demantovala emotivnu vezu sa Carem, priznala da je emotivno nedostupna, pa progovorila o borakvu u Crikvenici! (VIDEO)

Mediji danima unazad spekulišu o prirodi odnosa Anđele Đuričić i Filipa Cara. Njen odlaza u Crikvenicu, pogrejao je glasine da su među njima sevnule varnice, te da je nakon raskida sa Nenadom Marinkvovićem Gastozom, otpočela novu vezu. Ovim nagađanjima je Car nedavno stao na put, ističući da su samo prijatelji, a sad je progovorila i ona.

Anđela Đuričić u novom izadanju emisije ''Rijaliti rešetanje'', otkrila je Jovanu Iliću - Joci novinaru na kakvoj je relaciji sa Filipom Carem, te je priznala kako je došlo do toga da ga poseti u Crikvenici gde živi sa porodicom, kao i kako su proveli zajedničko vreme.

Na portalima je veoma zapaženo prošao komentar tvog bivšeg momka, Nenada Marinkovića Gastoza, koji je ispod vesti o Filipu Caru i tebi, on napisao ''bravo''. Kako gledaš na to?

- Verujem da je to samo jedna od njegovih fora, on ume da ima tao svoju foru. Što se Cara i mene tiče, mi se družimo, on je mene uvek podržavao, igrali smo tiktok mečeve, bili smo u kontaktu. Do sada nismo imali mogućnost da se vidimo, kada sam bila sam kod drugarice u Sloveniji, ukazala se prilika da odem u Crikvenicu. Da je trebalo, desilo bi se nešto između Cara i mene, to je tako. Zaista nemam razlog da lažem, ne dešava se ništa među nama, osim prijateljskog odnosa. Bila sam dugo sa Gastozom, ipak treba da prođe neki period da bih ušla u neki novi odnos. Ne pričam sad za Cara, već za nekog novog ko će doći u moj život. Trenutno nisam spremna za nove ljubavi. Zaista nije moguće da mi se desi neko novi, ne idem iz veze u vezu. Kada budem emotivno slobodna, onda će to doći, kada bude pravo vreme. Trenutno se družim sa prijateljicama, putujem i radim stvari koje me ispunjavaju. Imam više slobodnog vremena nego ikad i trudim se u potpunosti da iskoristim vreme za sebe i drage ljude. Što se tiče Cara i mene, zaista ne postoji ništa. Nema tu ničega. Eto, pustićemo vreme, pa ćete i sami videti svi da među nama ne postoji ništa - rekla je Anđela, pa se osvrnula na Carevo okruženje:

- Njegovi prijatelji su toliko kulturni i pristojni ljudi, koliko je Car luda glava, toliko zaista ima divne ljude oko sebe, takvo je i moje okruženje. Ljudi su mi se sa poštovanjem obraćali, uživala sam tamo. Zaista mi je bilo prelepo i prelepo sam se osećala dok sam boravila tamo. Nemam šta loše da kažem, jednu jedinu lošu reč, kada je on u pitanju.

Autor: S.Z.