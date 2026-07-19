NIŠTA NIJE REŠENO, MOGLI BI U DESETKU! Milan Milošević dan pred superfinale Elite raskrinkao Aneli, Maju, Staniju i Asmina, pa uputio važnu poruku gledaocima

Dan uoči velikog superfinala "Elite 9", koje je zakazano za sutra od 21 čas na TV Pink, voditelj Milan Milošević otvorio je vrata svog doma ekipi emisije "Premijera - Vikend specijal" i tom prilikom govorio o najburnijim odnosima koji su obeležili sezonu, ali i o završnici rijalitija koja bi mogla da donese velika iznenađenja.

Milan smatra da je deveta sezona donela nastavak priče koja je publiku intrigirala još od prethodne dve sezone.

- Svaki put kad krene nova sezona, kažemo da nema dalje. Međutim, bilo je logično da se priča koja je započeta pre dve godine nastavi, da dođu Asmin i Stanija ovde, da se sa Aneli svi sretnu oči u oči, da razreše tu životnu priču, kako kažu, međutim ništa nije rešeno. Umešala se tu sad Maja, priča se svela na Maju i Asmina, ali mislim da glavna tema, priča između Asmina, Aneli i deteta, nije rešena. Oni su, kao, zbog toga tu došli. To bi moglo lagano da se nastavi i u desetoj sezoni, ja sam uvek za dobre životne priče - rekao je voditelj.

Posebno se osvrnuo na vezu Maje Marinković i Asmina Durdžića, za koju smatra da nema budućnost.

- Mislim da su se Maja i Asmin totalno pogubili, da su spoj dva nespojiva bića, dve jednake energije. On je preljubomoran, ona preljubomorna... Inat veliki, on je sinoć meni u intervjuu rekao da će u ponedeljak znati da li im veza ima perspektivu. Mislim da se on totalno pogubio, to nije onaj Asmin sa početka. Veze nema, nema ni stava, ništa... Jednostavno, nije to taj čovek - iskren je bio Milan.

Voditelj smatra da Asmin prema Maji gaji emocije, ali da je njihova veza od samog početka nastala iz pogrešnih razloga.

- Sviđa mu se Maja, međutim svestan je više da je Maja sa njim ušla iz inata u vezu. To je sama rekla, živa istina. Da je Stanija lepo sa njom, da nije krenula niže da je udara, ova nikad ne bi ušla s Asminom u vezu - ocenio je Milošević.

Govoreći o Staniji Dobrojević, istakao je da ga je upravo ona najviše iznenadila svojim držanjem tokom cele sezone.

- Stanija mi je delovala stameno, jedina koja je držala svoj stav. Mislim da ju je mnogo porazilo to što je doživela od Asmina, te uvrede na račun njenog oca, ona se tome nije nadala. Uvrede na račun majke, brata... Morbidnosti. To sve Asmin ne misli, ja sam siguran. On je malo čudan čovek, on to kaže, za pet minuta se pokaje, ali ne može to da povuče sad zbog Maje. Maja njega tera da vređa Staniju. Maja hoće da on dokazuje da je ona njemu najbitnija, ona tera svoj inat, takva je godinama - rekao je Milan.

Na kraju je još jednom naglasio da ne veruje u opstanak veze Maje i Asmina.

- Ta priča nikuda ne vodi, to neće trajati ni dana, bez obzira na porodice. Njih dvoje ne mogu jedno sa drugim, to je nespojiv spoj. To može da traje još par seksualnih odnosa kada izađu, to je to - bez zadrške je poručio.

Pred samo superfinale, Milan je uputio važan apel publici, istakavši da će upravo glasovi gledalaca odlučiti ko će poneti pobedničku titulu.

- Ne znam tačno koliko će biti superfinalista, ali biće puno ostrvo. Ulaze u borbu za prvo mesto, samo jedan može biti na tronu, sve je do gledalaca. Vi glasate, vi dovodite jednog od njih do trona. Može biti velikih iznenađenja, sve je do vaših poruka, novca koliko ste spremili... Videćemo sutra. Ne časite časa, nemojte posle đavo da vam bude kriv: "Jao, ovaj moj nije prošao". Mora da se glasa, da se šalju poruke ako želite da privedemo ovo takmičenje kraju onako kako ste vi zamislili, da vaš favorit bude na tronu - zaključio je voditelj.

Veliko superfinale "Elite 9" na programu je sutra od 21 čas na TV Pink, kada će publika saznati ko će osvojiti pobedu u jednoj od najuzbudljivijih sezona rijalitija do sada.

Autor: D. T.