UČESNICI VRŠE TEROR NAD STANIJOM! Ena Čolić navija za pobedu Dobrojevićeve: Aneli ne može da se poredi s njom, a Maja je NIKAD GORA!

Bivša učesnica "Elite" Ena Čolić uključila se danas u emisiju "Premijera - Vikend specijal", gde je u razgovoru sa Jocom Novinarom otkrila detalje iz svog privatnog, ljubavnog života sa Jovanom Pejićem Pejom, a potom se osvrnula na aktuelna zbivanja u samoj savršnici najgledanijeg Pinkovog rijalitija.

Pred kamere je stala u roze haljini koju je, kako je rekla, simbolično obukla.

- Obukla sam se u skladu sa televizijom, tako sam i ušla u rijaltii, a na današnji dan sam ga napustila, prošle godine. Sve simbolično - prisetila se Ena, koja ne krije da joj na polju ljubavi sa Pejom cvetaju ruže.

- Treba da idemo na more sad, prvog avgusta u Crnu Goru, a posle toga smo mislili par dana Italija, pa na dva meseca Bali, Tajland. Sve nam je u planu, sve je super, sve je kako treba baš. Sa Mikijem još nismo stigli da se vidimo, ali zvao nas je da idemo sa njim u selo. Tamo je mama isto, familija sa Zlatine strane, ali nismo mogli zbog obaveza. Snimamo, kanal nam radi super, hvala Bogu - pohvalila se ona.

Poznato je da je porodični sklad narušen tokom učešća Jovanovog polubrata Mikija Dudića u "Eliti", kada je na negativan način komentarisao Enu, koju nije nikako mogao da prihvati za snajku.

- Meni je prvi put teško palo kada je prokomentarisao to što jeste, ali Jovanova rekacija, pa Zlata, ume da me uteši... Posle toga nisam to baš tako primala k srcu, ali opet kažem, ima i on meni šta da prašta, kao i ja njemu, sada smo kvit.

O pevačici Zlati Petrović, Pejinoj majci, ima najlepše moguće mišljenje.

- Zlata je predivna, nas dve imamo baš blizak odnos. Nisam mogla da verujem, ovo nije samo poštovanje, već stvarno osećam da je moja porodica, da ja pripadam njenoj. Razumemo se, sličniji je moj život Zlatinom nego životu moje mame. Radije zovem nju da joj se žalim i tražim savet, nego moju mamu.

"Maja nikad nije bila gora, ukanalio je Asmin"

Ena je komentarisala aktuelni sezonu rijalitija, te istakla da su nju, koju su prošle godine smatrali morbidnom, mnogi ove godine nadmašili.

- Sećam se kako sam prošle godine sa svačije strane bila osuđena, a svi su me nadmašili ove godine, i to u kojoj meri. To što je turbulentno među njima, takav je Majin svaki odnos, tu nema šta. Mislim da joj je Asmin najveći kanal ikad, gora Maja nikad nije bila. Dozvolila je sebi neke stvari koje ranije nije. Te reči nisu tipične za Maju, ona takve stvari ranije nije pričala, ako ne grešim - počela je Ena.

- Mnogo mi je gore ono što Terza sluša od Sofije s obzirom na to da ima dete sa Milicom, dopušta da mu svašta govori za dete, Milicu i prelazi preko toga. Odnos Maje i Asmina ima manju težinu, ovo mi je deset puta gore od svega - objasnila je ona.

Dotakla se i Majinog oca Takija, kog je nedavno srela.

- On obično Maju ne krivi ni za šta, uvek staje u njenu odbranu, uvek je njegova ćerka, princeza... To je Taki. Srela sam ga na jednoj izložbi, rekao mi je:"Je l' ti vidiš šta radi Maja, katastrofa", ali ljudi su već na sve to navikli. Baš je bio besan, to što priča u medijima... Krivi on nju, svakako, ali mislim da će joj to u četiri oka reći - istakla je Ena.

"Vrše teror nad Stanijom"

Čolićeva ne krije da joj je favorit za pobedu Stanija Dobrojević.

- Svaka joj čast kako se drži. Ono što joj se radi... Žensko-ženska svađa, pa i nekako, ali Asmin koji je umeštan u sve to, čovek koji je sa njom provero tri godine, da joj ruši, lomi stvari... Teror nad Stanijom! Navijam da Stanija pobedi! Od novih mi se istakla Boginja, da mi Matora nije neko sa kim se družim napolju, rekla bih za nju da je jedan od mojih favorita. Stanija je moj favorit za pobedu - istakla je Ena, koja smatra da je ogromna razlika između Stanije i njene suparnice Aneli Ahmić.

- Ne mogu da se porede Stanija i Aneli, ponašanje, maniri, sve ostalo... Aneli sada ima priliku da izvuče najbolje iz svega, ako ove godine ne bude pobedila, onda neka odustane. Sve joj se lepo namestilo, ali... - objasnila je Ena i dodala:

- Ne bih Anitu izuzela. U drugom je stanju, jeste da je imala svađe raznorazne, ali opet tu je, ima ljubavni odnos... Mislim da sve tri imaju šansu da pobede.

"Sofija je prsla"

Dotakla se i turbulentnog odnosa Sofije Janićijević i Borislava Terzića Terze.

- Mislim da se Sofija folira ili da je prsla skroz, ne znam šta više da mislim. Svi kažu da su u drugoj sezoni bolji, kod nje to ne važi. U prvoj sezoni je uspela da bude dostojanstvena, a u ovoj sezoni je pokazala ko je zapravo, nažalost. Govorila sam da joj zavidim na smirenosti, što ne kaže neku ružnu reč, ali ove godine je prekardašila u svim segmentima. Terza priča da ju je razvalio kao šupu, pa to je ona dozvolila. Najgora mi je ta situacija, njih dvoje - rekla je ona i dodala:

- Mislim da Milica, kada se totalno ohladi, skroz, sasvim, da će joj biti lako da funkcioniše sa njim ukoliko on, naravno, bude izražavao želju da viđa Barbaru.

Autor: D. T.