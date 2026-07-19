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Stanija je stvarno prava praćka: Zaigrala u mini bikiniju, na ovaj prizor niko ne može da ostane imun! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Još jednom pokazala zbog čega važi za jednu od najzgodnijih učesnica rijalitija!

Veliki šef takmičarima "Elite" pustio je muziku za buđenje, a Stanija Dobrojević je bila najveselija i odmah je ustala i počela da igra pored bazena.

Ona je još jednom pokazala zbog čega važi za jedno od najzgodnijih rijalitiji učesnica koje su se ikad pojavile na imanju u Šimanovcima. Stanija je u crnom mini kupaćem kostimu uvijala kukovima, a bujne grudi i zanosna zadnjica su svima privukli pažnju.

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Foto: TV Pink Printscreen

Inače, večeras se u devetoj sezoni najgledanijeg rijalitija u regionu održava poslednje finalno izbacivanje, a na kraju ove noći znaće se tačno koji takmičari su ušli u superfinale "Elite 9".

Kako je samo na vama da odlučite ko zaslužuje da dođe do samog kraja glasajte za svoje favorite jer je prethodnih noći već bilo iznenađenja i ispali su takmičari za koje su određeni učesnici, a i ljudi koji komentarišu na društvenim mrežama, smatrali da su favoriti i da će sigurno dogurati do samog kraja ovog takmičenja.

Foto: Pink.rs

Autor: A. Nikolić

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