Stanija je stvarno prava praćka: Zaigrala u mini bikiniju, na ovaj prizor niko ne može da ostane imun! (VIDEO)

Još jednom pokazala zbog čega važi za jednu od najzgodnijih učesnica rijalitija!
Veliki šef takmičarima "Elite" pustio je muziku za buđenje, a Stanija Dobrojević je bila najveselija i odmah je ustala i počela da igra pored bazena.
Ona je još jednom pokazala zbog čega važi za jedno od najzgodnijih rijalitiji učesnica koje su se ikad pojavile na imanju u Šimanovcima. Stanija je u crnom mini kupaćem kostimu uvijala kukovima, a bujne grudi i zanosna zadnjica su svima privukli pažnju.
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Inače, večeras se u devetoj sezoni najgledanijeg rijalitija u regionu održava poslednje finalno izbacivanje, a na kraju ove noći znaće se tačno koji takmičari su ušli u superfinale "Elite 9".
Kako je samo na vama da odlučite ko zaslužuje da dođe do samog kraja glasajte za svoje favorite jer je prethodnih noći već bilo iznenađenja i ispali su takmičari za koje su određeni učesnici, a i ljudi koji komentarišu na društvenim mrežama, smatrali da su favoriti i da će sigurno dogurati do samog kraja ovog takmičenja.
Autor: A. Nikolić