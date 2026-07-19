Trese se od straha: Dača se plaši da se istorija ne ponovi i da će dan pred superfinale napustiti Elitu! (VIDEO)

Ne može da sakrije strah zbog večerašnjeg finalnog izbacivanja!

Danilo Dača Virijević otkrio je Staniji Dobrojević da je danas pod posebnim stresom jer je poslednje finalno izbacivanje, a on se plaši da ni ove godine neće dogurati do superfinala. Virijević je i prošle sezone ispao noć pred sam kraj "Elite", zbog čega se posebno plaši da se istorija ne ponovi.

- Bolje idi lezi spavaj nego da se stresiraš - rekla je Stanija.

- Ne stresiram se, nemoj da čuju ovi dušmani. Neću da spavam jer razmišljam o večeras. Ostavi me da sedim i da sam u svom svetu - dodao je Dača.

- Ne možeš tako kroz život, nemoj da se stresiraš - dodala je ona.

Inače, večeras se u devetoj sezoni najgledanijeg rijalitija u regionu održava poslednje finalno izbacivanje, a na kraju ove noći znaće se tačno koji takmičari su ušli u superfinale "Elite 9".

Kako je samo na vama da odlučite ko zaslužuje da dođe do samog kraja glasajte za svoje favorite jer je prethodnih noći već bilo iznenađenja i ispali su takmičari za koje su određeni učesnici, a i ljudi koji komentarišu na društvenim mrežama, smatrali da su favoriti i da će sigurno dogurati do samog kraja ovog takmičenja.

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Autor: A. Nikolić