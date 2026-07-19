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Trese se od straha: Dača se plaši da se istorija ne ponovi i da će dan pred superfinale napustiti Elitu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ne može da sakrije strah zbog večerašnjeg finalnog izbacivanja!

Danilo Dača Virijević otkrio je Staniji Dobrojević da je danas pod posebnim stresom jer je poslednje finalno izbacivanje, a on se plaši da ni ove godine neće dogurati do superfinala. Virijević je i prošle sezone ispao noć pred sam kraj "Elite", zbog čega se posebno plaši da se istorija ne ponovi.

- Bolje idi lezi spavaj nego da se stresiraš - rekla je Stanija.

- Ne stresiram se, nemoj da čuju ovi dušmani. Neću da spavam jer razmišljam o večeras. Ostavi me da sedim i da sam u svom svetu - dodao je Dača.

- Ne možeš tako kroz život, nemoj da se stresiraš - dodala je ona.

Foto: TV Pink Printscreen

Inače, večeras se u devetoj sezoni najgledanijeg rijalitija u regionu održava poslednje finalno izbacivanje, a na kraju ove noći znaće se tačno koji takmičari su ušli u superfinale "Elite 9".

Kako je samo na vama da odlučite ko zaslužuje da dođe do samog kraja glasajte za svoje favorite jer je prethodnih noći već bilo iznenađenja i ispali su takmičari za koje su određeni učesnici, a i ljudi koji komentarišu na društvenim mrežama, smatrali da su favoriti i da će sigurno dogurati do samog kraja ovog takmičenja.

Foto: Pink.rs

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

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