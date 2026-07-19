Šta li će na ovo reći Mina? Viktor ne prestaje da pecka Staniju, njegovu promenu ponašanja su svi primetili! (VIDEO)

Opustio se otkako mu devojka nije tu!

Viktor Gagić primetio je da je Stanija Dobrojević postala drska prema njemu, zbog čega joj se odmah obratio kako bi saznao o čemu se radi i video da li između njih dvoje postoji bilo kakav problem zbog kojeg mu se ona obraća na taj način.

- Što si postala tako drska prema meni? - pitao je Viktor.

- Kad sam ti ja rekla da ćutiš? Sanjao si nešto u svojoj glavi - rekla je Stanija.

Poznato je da je Mina Vrbaški pravila ljubomorne scene zbog Viktorovog ponašanja prema Staniji, pa sad mnoge zanima kako gleda na njihov odnos nakon što je napustila devetu sezonu najgledanijeg rijalitija u regionu.

Dosta takmičara je primetilo da se Viktor opustio i da sve češće ima varnice sa Stanijom, a kako na to gleda njegova partnerka ostaje da saznamo.

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Autor: A. Nikolić