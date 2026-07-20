SPREMITE SE, GOREĆE BALKAN! Nakon deset meseci kucnuo je čas da se svedu računi: Spektakularno SUPERFINALE ELITE 9 VEČERAS UŽIVO na Pinku od 21h

Deset meseci pez predaha, čak 310 dana života pod budnim okom kamera, a više od sedam hiljlada sati smeha, suza, ljubavnih drama, raskida, prijateljstava, sukoba i trenutaka o kojima je pričao ceo region, a sada je otkucao čas da se svedu računi, jer će se VEČERAS, uživo na Pink televiziji, sa početkom od 21 čas uživo održati spektakularno superfinale Elite 9.

13. septembra kapije najpoznatijeg imanja u Šimanovcima otvorile su se za 53 učesnika koji su se uselili u najgledaniji rijaliti program u regionu, a dok su jedni osvajali simpatije publike, iz dana u dan, jedno je bilo sigurno, u Eliti 9 ništa nije moglo da se predvidi, a sada, kada je superfinale na dohvat ruke, završnica najgledanijeg rijalitija donosi najveće preokrete do sada.

Nakon 310 dana došlo je vreme da vi odlučite ko će poneti tron i svojoj kući otići kao pobednik Elite 9. Nakon dugih deset meseci i nešto više od sedam hiljada sati, pratili ste više od 60 učesnika, te ćete tako imati priliku da odabarete, za vas, onog najboljeg, s obzirom na to da će se VEČERAS, sa početkom od 21 čas, uživo na televiziji Pink održati spektakularno superfinale Elite 9.

GLASAJTE ZA SVOJE FAVORITE

Milica Mitrović, direktorka programa TV Pink, objavila je na svom instagram profilu kako možete glasati za svog favorita u Eliti, a to možete učiniti na sledeći način:

REDNI BROJ TAKMIČARA POŠALJITE NA BROJ DRŽAVE IZ KOJE GLASATE.﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

MISLITE DA BAŠ VI TREBA DA SE NAĐETE U ELITI 10?! KASTING JE OTVOREN, PRIJAVITE SE

Takođe, Milica Mitrović na svom instagram profilu podelila je da je kasting za novu sezonu, "Elitu 10", uveliko otvoren, te je tako na istom objasnila šta treba da uradite kako biste se prijavili za kasting, a to su sledeći koraci:

Svoju kratku biografiju, kontakt telefon, lične fotografije i kratak video - snimak potrebno je da pošaljete na imejl adresu elita@rtvpink.com.

Trku za pobedu izgubilo čak desetoro učesnika

Podsetimo, od srede su u Eliti 9 počela "Finalna izbacivanja", te će se večeras održati poslednje, nakon kog će Veliki šef proglasiti superfinaliste. Naime, u trci za prvo mesto, odlukom vaših glasova, izgubili su: Anastasija Brčić, Murat Asylguzhin, Dragana Stojančević, Dušica Đokić, Sara Stojanović, Bora Santana, Mina Vrbaški, Viktor Gagić, Tanja Stijelja Boginja i Lepi Mića.

Autor: Nikola Žugić