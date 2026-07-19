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Ekskluzivno otkriće: Bora MALTRETIRAO Milicu Kemez?! Poršelina ga raskrinkala: On je jedna FEJKARA (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić, Pink.rs, TV Pink Printscreen ||

Slađa Poršelina, bivša učesnica "Elite 8", večeras je gošća poslednjih "Finalnih izbacivanja", te je ovom prilikom oplela po Bori Santani, otkrivši kroz šta je Milica Kemez prolazila tokom braka sa njim, kako kaže ona!

Slađa Poršelina, poznata po britkom jeziku, žestoko je oplela po Bori Santani, otkrivši detalje njegovog odnosa sa Milicom Kemez, njegovom bivšom suprugom.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja moram da stanem u odbranu Milice Kemez, družila sam se sa njom dok je on lajao, pričao gluposti i laži. Slušam ga kako priča kako je on neka žrtva, kako je njega Milica varala. Ne, on je nju maltretirao, Bora je osoba koja je fejk, najveća fejkara moguća - rekla je Poršelina.

Foto: TV Pink Printscreen

Trku za pobedu izgubilo čak sedmoro učesnika

Podsetimo, od srede su u Eliti 9 počela "Finalna izbacivanja", te će se večeras održati poslednje, nakon kog će Veliki šef proglasiti superfinaliste. Naime, u trci za prvo mesto, odlukom vaših glasova, izgubili su: Anastasija Brčić, Murat Asylguzhin, Dragana Stojančević, Dušica Đokić, Sara Stojanović, Bora Santana i Mina Vrbaški.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

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