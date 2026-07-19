Slađa Poršelina bez dlake na jeziku! Oplela po Bori, otkrila detalje njegovog RAZVODA sa Milicom Kemez: Ona je vlasnica tog placa (VIDEO)

Slađa Poršelina otkrila je sve detalje razvoda braka Milice Kemez i Bore Santane!

Voditeljka Ana Radulović nastavila je razgovor sa Slađom Poršelinom u emisiji "Finalna izbacivanja" o razvodu braka Milice Kemez i Bore Santane.

- Ništa, u principu, ja Milicu privatno mnogo volim. Bora je tamo ušao da bi imao temu, ja njega uopšte ne poznajem privatno, mislila sam da je on veseljak, ide po tim svadbama, pun tih ludih ideja. I onda uđe u Elitu i napravi katastrofu od sebe, unakazi sve žive, ispriča milion gluposti i laži. On nikada neće imati devojku kao Milicu, ušao je tamo da je preboli, da je preživi. Drago mi je što se Milica spasila takvog muškarca, čitala sam poruke te kao iživljavanje nad jednom devojkom, ljubomora i to je sigurno tako - rekla je Slađa.

- Koliko su oni bili zajedno pre svadbe, godinama - pitala je Ana.

- Da, ja sam je pitala to isto, ali mi devojke kada zavolimo, pomislimo da će sve da se promeni i izmeni, to je nesigurnost. Milica uživa sa partnerom, ali da on izjavi da je Miličina žrtva, da on sumnja da je varala. Ja tvrdim da ona nikada ne bi pomislila na drugog muškarca, kao i da nije pomislila. Kojim drugom?! Ja sam čula baš od tog druga da oni nisu bili drugovi. Ono što je Maja uradila, uradila je najboljoj drugarici, a oni kažu da se nisu družili - rekla je Poršelina.

- Je l' istina da mu je stavljala prisluškivače - pitala je Ana.

- On priča kako je ona ljubomorna i kako ga je pratila, a ispada da je on to radio. Ja bih volela da bude to suočavanje...Iskreno da ti kažem, ona je meni rekla da ne želi da se oglasi i da mnogi mogu da vide po njegovom učešću šta on radi, meni je Milica rekla da je Mina živela neko vreme sa njima - rekla je Poršelina.

- Ja sam to i pričala, da. Bila je situacija pre nego što sam prešla da živim, ja sam bila kod Milice i čuvala kučiće. Ona se tada viđala sa bivšim dečkom, taj kik bokser, to je bilo po portalima. Oni su se pomirili, nismo se družili, pa se desio deo kada sam tek krenula da radim. Ja sam živela kod njih, njih dvoje su normalno funkcionisali - rekla je Mina.

- Ja verujem njoj, ona je meni rekla to, potpuna kontra, rekla je da je Bora potpuno kontra od onoga što je ona poznavala - rekao je Bora.

- Šta se dešava sa placem - pitala je Ana.

- Ja znam da je Milica vlasnica tog placa. Baš sam je pitala, na njenom instagramu je izlazilo da želi to da proda, ne želi da ima dodirnih tačaka sa njim. Znam samo da to želi da proda, ne vidim razlog da ako neko hoće da proda, ne znam da li su kupili zajedno, ako je ona vlasnica, ti kao ne daš da se odvoji od toga?! Okej, ako je neko tu sa najboljim drugom, ne ulazim, ali svako ima pravo da raskine - rekla je Poršelina.

- Mislim da je Milicu sramota od Bore, jer je skinula te ružičaste naočare - rekla je Vanja Prodanović.

- Jeste, jer sam bila u društvu na Zlatiboru, uživa u novoj vezi. Ja volim kada je neko srećan, ako je iz nekog braka neko izašao nesrećan, a sada je srećan, ja podržavam...Ja sam milion puta bila u emisiji, tada su bili zajedno Bora i Milica, bila sam u njihovom podkastu, jeste to taj hotel, ali ne znam da li je to njegovo i šta je to - rekla je Slađa.

- Ja znam, to je njegov prijatelj koji je izašao Bori u susret da bi to snimali - rekla je Mina.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić