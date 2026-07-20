Ovako ste vi odlučili: Viktor Gagić zauzeo je 23. mesto u Eliti 9 (VIDEO)

Nakon prvog preseka za večeras u "Finalnim izbacivanjima", odlukom glasova publike, superfinale izmaklo je Viktoru Gagiću.

Voditelj Darko Tanasijević ušetao je u Belu kuću nakon što se oglasio prvo gong za večerašnju emisiju "Finalna izbacivanja", te je tako saopštio učesnicima ko je najugroženiji i čiji opstanak se nalazi pod znakom pitanja.

- Poštovana Elito, napravljen je prvi presek glasova gledalaca u ovom trenutku. Došlo je vreme da još neko napusti Belu kuću manje od 24 sata uoči spektakularnog superfinala. Gledaoci glasaju u rekordnom roku kako bi doveli svoje favorite do superfinala, ali neće svako imati tu čast i privilegiju da se nađe u superfinalu Elite 9...Više vas je ugroženo u ovom trenutku. Vreme je da gledaoci i glasači saznaju ko je ugrožen u ovom trenutku, a to je Anđelo Ranković - rekao je Darko.

- Očekivao sam, ovde sam već nekoliko sezona, sve je moguće u ovim trenucima. Opuste se glasači, nije mi ništa iznenađujuće. Znam da je mala razlika između mnogih takmičara ovde, a opet, verujem u svoju podršku i sve koji su do sada bili uz mene - rekao je Anđelo.

- Dobro, Anđelo je višegodišnji učesnik, ima sigurno svoju podršku. Da li je kultura nešto što će ga dovesti do prvog mesta?! Unutar rijalitija da, van rijalitija ne mislim da je kultura nešto što poseduje, dobar je glumac - rekla je Kačavenda.

- Anđelo neće biti usamljen u ovom trenutku, jer će mu se neko pridružiti. Ona je neke od vas veoma iritirala u ovoj sezoni Elite, o njoj se mnogo priča i piše napolju. Ušla je ovde da ispriča svoju verziju priče, da li je u tome uspela i u kojoj meri, pokazaće nam gledaoci. Nju su mnogi od vas komentarisali, vređali, omalovažavali, a sada je na korak do ispadanja iz Elite 9. Odlukom gledalaca, u ovom trenutku ugrožena je i Stanija Dobrojević - rekao je Darko.

- Kad si krenuo sa najavom, da sam ih iritirala, da su me vređali i omalovažali i da sam došla da ispričam svoju stranu priče, pronašla sam se, ali ne mislim da sam ugrožena...Mislim da gladijatori nisu zakazali, ali im poručujem da uzmu telefon u ruke i da glasaju nikad jače. 95 odsto stola likuje što sam ja podignuta, a to su Aneli, Asmin, Maja, Janjuš i da ne nabrajam dalje - rekla je Stanija.

- Ja se nikome ne sladim, tako da, možda su glasači zaspali...Što se mene tiče, ona ne zaslužuje ulazak u superfinale, lažna je i pola stvari je ispričala laži - rekla je Aneli.

- O meni pričaju dva ološa koja su me tipovala, lažna štek mama, šmrk after mama i tata koji ništa nisu rešili - rekao je Asmin.

- Anđelo i Stanija Dobrojević nisu sami, već još nekoliko finalista. Izgovoriću ime još jedne osobe koja je na korak do ispadanja iz Elite. U ovom trenutku na korak do ispadanja je i Filip Đukić - rekao je Darko.

- S obzirom da sam ja ovde pokazao da uživam u žurkama i alkoholu, možda su se napili. Šalim se, ne znam - rekao je Đukić.

- Filip je neko ko je, kada god je prilika da ćaskamo jedni sa drugimo, čudimo se kako je neko na lagodan i lak način došao do kraja bez ikakve muke i truda, sa sve arogancijom...Kao što je on rekao pre neki dan, ljudi ne prepoznaju samo aktivnost i želju, već i tu aroganciju što u njemu vide - rekao je Ivan.

- Filip, Anđelo, Stanija, njih troje je ugroženo u ovom trenutku, ali ima mesta za još nekoliko finalista. Gledaoci neumorno glasaju za pobednika Elite 9, počevši od ponedeljka. Jasno vam je da su razlike izuzetno male, zato gledaoci, ne dozvolite da vaš favorit ispadne noć uoči superfinala. Pored Filipa, Anđela i Stanije, ugrožen je i Asmin Durdžić - rekao je Darko.

- Ne želim da stanem pored Stanije, zauzet sam i u vezi sam, ne želim da stojim pored osobe koja je rekla da sam želeo svoje dete da ubijem. Ja nisam rekao da ga Stanija nije zaslužila, ali bih voleo da izađem pre superfinala da rešim probleme sa Mustafom i Takijem i da svi dočekamo Maju kada bude izlazila - rekao je Asmin.

- Hajde da vam otkrijem ko je još ugrožen nakon preseka glasova. Reč je o još jednoj osobi koja je zavredila ogromnu pažnju gledalaca zbog svojih postupaka, stavova i međuljudskih odnosa u Eliti. O sebi ima vrlo visoko mišljenje, a pitanje je da li to mišljenje dele i gledaoci?! Poštovana Elito, u ovom trenutku ugrožen je i Ivan Marinković - rekao je Darko.

- Ne verujem da je Gera u pitanju, on čuva to za finale, tako da mislim da su šmekeri zakazali za večeras, ali se čuvaju za sam kraj. Mislim da su moji kvaliteti izašli na videlo i mislim da sam oduševio publiku ove sezone i da će to biti pečatirano u superfinalu - rekao je Ivan.

- Ugrožena je i još jedna dama, da li je to Maja, Matora, Anita, Aneli, Milena, Sofija, Teodora, Boginja ili Hana?! Ivanu, Staniji, Anđelu, Filipu i Asminu pridružiće se Hana Duvnjak - rekao je Darko.

- Kao što sam već rekla, za mene nije zaslužila, za mene je ona katastrofalna osoba koja mrzi moju porodicu, nagovorila je Nerija na ovo i ne da mu da bude dobar sa porodicom, bakom i svima - rekla je Aneli.

- Nemam problem da odem, samo da on ostane. On ako želi, može da ode kući da priča sa majkom i porodicom, ali Arija i ja nećemo kročiti više u tu kuću i nikada neće videti dete - rekla je Hana.

- Vrlo je napeto i tenzično, ali ću izgovoriti ime finaliste koji će se pridružiti već ugroženim finalistima. Sada se stolica klima Viktoru Gagiću - rekao je Darko.

- Evo govorim od juče da ću ja večeras napustiti, ništa mi ovo nije iznenađujuće, tako da sam očekivao. Najviše me brine šta se dešava sa mojom porodicom, porodica je na prvom mestu, a posle toga šta se dešava sa Minom - rekao je Viktor.

- Pridružiće im se još jedna osoba u ovom trenutku, to što je ovoliko vas podignuto u ovom trenutku, treba da vam bude jasno da su razlike male i zato, gledaoci glasajte i ne dozvolite da vaš favorit napusti kuću pre superfinalne noći. U ovom trenutku, ugrožena je i Sofija Janićijević - rekao je Darko.

- Niko nije zakazao, možda su gledali kako sam plakala ceo dan, jer mi nije bio frizer. Verovatno su pratili šta sam radila, pa su malo manje glasali - rekla je Sofija.

- Vreme je da nekome olakšam ovo veče, za sada. U ovom trenutku bezbedna je osoba koja se zove Hana. Posle Hane, može da sedne i Anđelo. Saopštiću ime finaliste koji je pošteđen u ovom trenutku, siguran za sada, a to je Ivan Marinković. Osoba koja će naredna sesti je Stanija Dobrojević. Bezbedna je, u ovom trenutku i osoba koja se zove Asmin Durdžić. Filip, Viktor, Sofija. Saznaćemo ko je slobodan i bezbedan u ovom trenutku, a to je Filip Đukić. Vreme je da saopštim da li se opraštamo od Viktora Gagića ili Sofije Janićijević. U ovom trenutku ću saopštiti da Elitu napušta Viktor Gagić - rekao je Darko.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić