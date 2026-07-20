Presek je napravljen: Boginja je zauzela 22. mesto u Eliti 9 (VIDEO)

Nakon drugog preseka u ovoj poslednjoj finalnoj večeri, odlukom gledalaca, Elitu 9 napustila je kao dvadesetdrugoplasirana, Tanja Stijelja Boginja.

Nakon što se, po drugi put začuo gong, koji je znak da je presek napravljen, voditelj Darko Tanasijević ušao je na najpoznatije imanje u Šimanovcima, te je tako saopštio ko su najugroženiji učesnici.

- Poštovani gledaoci, poštovana Elito, upravo je napravljen još jedan presek glasova. Superfinale samo što nije, a u istom nema mesta za svakog od vas, na Rajskom ostrvu će se naći samo odabrani od strane gledalaca. Vreme je da saopštim ime osobe koja je prva ugrožena u ovom trenutku, a to je Dačo Virijević - rekao je Darko.

- Najviše bi se radovali Aneli, Luka, Anita, Ivan Marinković, Asmin, Maja, Terza...Bilo je ovako, prvog si me podigao veče pred superfinale, samo pola sata pred superfinale - rekao je Dača.

- Vreme je da ti Dačo neko pravi društvo tu, nisi samo ti ugrožen. Ugrožena je i jedna dama, jedna dama će zauzeti svoje mesto pored Dače, a to je Aneli Ahmić - rekao je Darko.

- Moguće da su se opustile...Ne mogu se Lavice uporediti sa Gladijatorima, jer znam da su Gladijatori male bebice pored Lavica, tako da ne. Nisam bila podizana, opustili su se, a sve jače i jače je glasanje. Prošle godine nisam bila podignuta nijednom, pa sam bila peta, moraju u superfinalu da daju sve od sebe - rekla je Aneli.

- Aneline Lavice su samo maloumne babice koje su progutale priču od ove folirantkinje. Kakva je bila majka i žena čuli smo od njenog bivšeg muža, kao što je i meni pričao dok je plakao, sestru mu je prebila, da mu je tražila za po nosu, pa i ostalo - rekla je Stanija.

- Ugrožen je Dačo, ugrožena je Aneli, ali njih dvoje nisu jedini na spisku onih koji su na spisku za izbacivanje iz Elite dan uoči superfinala. Pored Aneli i Dače, u ovom trenutku svoje mesto, zauzeće Bebica - rekao je Darko.

- Osećam se isto kao i kada sam sedeo, opušteno i lagano, nemam ja problem s tim - rekao je Bebica.

- Bebica, Dačo, Aneli, vreme je da vam se pridruži još jedan ugroženi finalista. Odlukom gledalaca nakon drugog preseka, ugrožen je i Nerio Ružanji - rekao je Darko.

- Nek se uozbilje glasači, ne znam šta im je, da me podižu svaku noć, brukaju me. Da, ja mislim da sam ja ovde jedini realni pobednik, imam samopouzdanja kao i uvek. Nisam se folirao i u najgorim i u najboljim situacijama sam bio sto odsto iskren - rekao je Nerio.

- Nećete biti sami, vreme je da vam se pridruži još neko. Osim Nerija, Aneli, Dače i Bebice, ugrožena je i Boginja - rekao je Darko.

- Iskreno, ne mislim, dr*ači nemaju vremena, dr*aju sada. Otkud znam, šta da kažem, da plačem sada?! Nemam potrebe za tim - rekla je Boginja.

- Vreme je da im se pridruži još jedna osoba, a to je Janjuš - rekao je Darko.

- Koliko čujem, ko je podignut, taj je favorit. Nerio je želeo da vidi jednog teču, tako da, to je to - rekla je Kačavenda.

- Ja sam nikada jači, sutra u devet uveče - rekao je Janjuš.

- Janjušu nije dobro! Ovo nije ni humor ni sarkazam, on danima ide u rikverc - rekla je Stanija.

- Ali, njima će se pridružiti još jedna osoba, a to je Terza, Putin je ugrožen, pala je Rusija, pala je vladavina - rekao je Darko.

- Što se tiče ove ekipe, smatram da ulazim u superfinale i to lagano, generalno imam samopouzdanje, verujem u moju podršku - rekao je Terza.

- Imamo Terzu, Janjuša, Boginju, Nerija, Aneli, Daču i Bebicu...Vreme je da poštedimo jednu osobu i da izgovorim ime osobe koja može da predahne u ovom trenutku, a to je Nerio. Još uvek šansu da ostvari veliki plasman u superfinalu ima Bebica. Dačo, Aneli, Boginja, Janjuš, Terza, saopštiću ime novog finaliste koji ostaje da se bori za svoje mesto, a to je Janjuš. Ostaju nam Terza, Boginja, Aneli i Dača, a u Eliti 9 ostaje da se bori za svoje mesto pod suncem osoba koja se zove Aneli. Ostaje i Terza! U Eliti 9 ostaje Dačo, Boginja - rekao je Darko.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić