ŠOK ZA SAM KRAJ! Lepi Mića zauzeo je 21. mesto u Eliti 9 (VIDEO)

Nakon što se oglasio gong, Lepi Mića napustio je Elitu 9 u poslednjem preseku pred veliko superfinale rijaltija.

Pošto se potreći put oglasio gong u večerašnjoj emisiji "Finalna izbacivanja", voditelj Darko Tanasijević je stigao u Belu kuću, kako bi saopštio ime učesnika koji ispada u ovom preseku.

- Napravljen je poslednji presek glasova za ovu finalnu noć, jedno od vas napušta zauvek Elitu sada i svi koji budu ostali postaju superfinalisti Elite 9. Na Rajskom ostrvu biće 20-oro veličanstvenih, 21 osoba se nalazi za crnim stolom. Za jednu osobu nema mesta u superfinalu, kada sam od početka večeri govorio glasačima i gledaocima da se ne opuštaju jer može doći do preokreta, nisam se šalio, a ovaj presek je to pokazao. Kada budem saopštio ime osobe koja zauvek napušta Belu kuću, biće vam to i jasno. Ugrožena je jedna osoba u ovom trenutku, a to je Maja Marinković - rekao je Darko.

- Zakazali su malo, umorili su se, glasali su celu noć. Jača sam od Gladijatora, ne bi bilo u redu da ja ovakva ispadnem, mislim da mi je mesto u superfinalu. Bila sam iskrenija od većine ovih za crnim stolom, ali ima ljudi koji su stvorili ozbiljnu armiju. Znaš kako, ne bih se sada bazirala na negativne komentare, svako govori o sebi, ja sve što sam imala rekla sam im u prethodnim nedeljama - rekla je Maja.

- Vreme je da saopštim ime druge osobe koja je ugrožena nakon poslednjeg preseka uoči superfinala. U ovom trenutku ugrožen je i Lepi Mića - rekao je Darko.

- Šta kažem?! Noć iznenađenja, kako je tako je, to je to - rekao je Mića.

- Vreme je da se Maji i Lepom Mići pridruži još jedno zvučno ime, a to je i Milena Kačavenda - rekao je Darko.

- Ja sam nekako ostala spremna u odnosu na ove koji su se upustili, tako da, spremna sam za studio. Vidim kakva je konkurencija, veruj mi da se ne osećam sigurno uopšte - rekla je Kačavenda.

- Maja, Lepi Mića, Milena Kačavenda, pridružiće vam se još neko. Ugrožena je i osoba koja se zove Ivan Marinković - rekao je Darko.

- Moram da se izvinim svima što sam u ovakvom izdanju, očekivao sam kraj izbacivanju, inače mi to nije običaj, ali dobro, kao što je malo pre bilo iznenađenje kada je Boginja ispala, verujem da može bilo ko od nas da napusti rijaliti. Konkurencija je stvarno velika - rekao je Ivan.

- Osim njih četvoro ugrožena je još jedna osoba, vreme je da im se pridruži i Luka Vujović. Neko od ovih petoro neće imati priliku da se nađe u superfinalu - rekao je Darko.

- Mogu reći koga bih ja izbacila, ali mi je ovo nespojivo da bi neko od njih mogao da napusti Elitu, jer su svi oni bili prethodno u superfinalu - rekla je Aneli.

- Prva osoba koja je bezbedna u ovom trenutku i koja može da predahne jeste Milena Kačavenda. U superfinalu naći će se i Maja Marinković. U igri su Luka Vujović, Ivan Marinković i Lepi mića, vreme je da prekratimo muke jednom musketaru, a to je Ivan Marinković. Zamoliću vas za apsolutnu tišinu, jer se pozdravljamo ili sa Lepim Mićom ili sa Lukom Vujovićem. Superfinalista nakon poslednjeg preseka u Eliti 9 je Luka Vujović - rekao je Darko.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić