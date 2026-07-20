SAMO ŠEST SATI DO SUPERFINALA: Ana Radulović sumirala Elitu 9 tik pred spektakl, pa priznala: Odnos Daneta i Sofije mi je bio ŠOK!

Samo par sati pred spektakularno superfinale, utiske smo sumirali sa voditeljkom Anom Radulović, koja nam je ovom prilikom otkrila koja priča je na nju ostavila najjači utisak, pa nam je i priznala da li će nešto u svom radu promeniti!

Tamo gde emocije dosegnu vrhunac, a granica između reči I dela često postaje tanka, sve to obeležilo je proteklih deset meseci u Eliti 9, a od samog ulaska učesnika na najpoznatije imanje u Šimanovcima 13. septembra, sukobi, rasprave I polemike koje su punile naslovnice, postali su neizostavni deo svakodnevnice megalomanskog projekta Pink televizije.

Ekipa portala Pink.rs stupila je u kontakt sa jednom od najatraktivnijih televizijskih lica na ovim prostorima, voditeljkom Anom Radulović, koja je sumirala kompletnu sezonu za naš portal.

Šta je ono što ćeš pamtiti iz ove sezone, kakva je ona bila za tebe?

- Ova sezona je od samog starta obećavala da će biti najzanimljivija i to je i opravdala, definitivno su sve teme bile toliko zanimljivije da je jako teško bilo koju izdvojiti, svakako ono što bih izdvojila, eto, nešto lepo jeste proslava rođendana Velikog šefa, ulazak Stanije Dobrojević, ulazak Maje i Asmina u vezu, Anitina trudnoća, Aneli i njen odnos sa Filipom Đukićem.

Čini se da je ovo najintrigantnija sezona do sada, posle tri godine Aneli i Asmin su bili mesecima na jednom mestu. Šta je ono što si ti zaključila?

- Iskreno ja sam sad još više zbunjena kada je njihov odnos u pitanju i nikada se ovoliko nisam radovala emisiji Narod pita, sigurna sam da ćemo tek tu mnoge stvari razrešiti.

Šta je na tebe ostavilo najjači utisak?

- Najjači utisak ove sezone možda odnos Sofije i Daneta, ne kao utisak već kao šok.

Ima li nešto što ćeš u odnosu na ovu televizijsku sezonu promeniti u narednoj? ⁠Spektakularno superfinale je večeras, šta očekuješ?

- Pa za sada nemam, da nešto trebam da promenim sigurna sam da bih dobila sugestije i saveta od ljudi koji su me i postavili na ovo mesto i čiju kritiku (dobru ili lošu) bih uvek uvažila. Zvuči kao kliše ali očekujem neočekivano!

GLASAJTE ZA SVOJE FAVORITE - SUPERFINALISTE

Milica Mitrović, direktorka programa TV Pink, objavila je na svom instagram profilu kako možete glasati za svog favorita u Eliti, a to možete učiniti na sledeći način:

REDNI BROJ TAKMIČARA POŠALJITE NA BROJ DRŽAVE IZ KOJE GLASATE.﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Preostali učesnici koji su postali superfinalisti su: Aneli Ahmić, Maja Marinković, Asmin Durdžić, Stanija Dobrojević, Uroš Stanić, Filip Đukić, Milena Kačavenda, Sofija Janićijević, Borislav Terzić Terza, Dača Virijević, Teodora Delić, Nenad Macanović Bebica, Nerio Ružanji, Hana Duvnjak, Anđelo Ranković, Jovana Tomić Matora, Luka Vujović, Ivan Marinković, Marko Janjušević Janjuš i Anita Stanojlović.

Autor: Nikola Žugić