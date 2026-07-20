JOŠ ČETIRI SATA DO SPEKTAKLA! Luna Đogani pred superfinale Elite 9 otkrila ko po njenom mišljenju zaslužuje pobedu: Volela bih da...

Nekadašnja pobednica Zadruge 2 za Pink.rs sumirala je utiske o aktuelnoj sezoni i uporedila današnje učesnike sa generacijom kojoj je i sama pripadala.

Veliko superfinale “Elite 9” zakazano je za večeras u 21h, kada će publika saznati ko će poneti titulu pobednika najgledanijeg rijalitija u regionu. Tim povodom, kontaktirali smo bivšu pobednicu “Zadruge 2”, Lunu Đogani, koja je iznela svoje viđenje aktuelne sezone, ali i napravila poređenje sa periodom kada je ona bila učesnica. Luna smatra da se rijaliti kroz godine drastično promenio.

- Mnogo se promenilo, bukvalno nebo i zemlja od kada sam ja bila učesnica. Razlika je u spontanosti, smehu, zezanju i pravim pričama.

Na pitanje da li su današnji učesnici iskreniji ili više vode računa o tome kako izgledaju pred kamerama, bila je veoma direktna.

- Deluju mi kao da su se pripremali i da razmišljaju samo o fanovima, procentima i plasmanu.

Ljubavna priča Lune Đogani i njenog supruga jedan je od retkih primera da je veza započeta u rijalitiju opstala i nakon završetka. Upravo zbog toga, otkrila je kako danas gleda na njihovu priču.

- Jesmo dokaz da je ljubav ljubav, nevezano gde ste je pronašli. Ali mora biti iskrena i prava.

Ona je imala i savet za aktuelne učesnike koji se plaše da pokažu emocije zbog reakcije publike.

- Rekla bih im da su emocije lepa stvar, ali da uvek između toga treba da postoji mudrost.

Govoreći o sezoni koja je na izmaku, Luna ju je u svom stilu opisala jednom rečju.

- Sezona je turbulentna - rekla je kroz osmeh.

Na pitanje šta je na nju ostavilo najveći utisak, odgovorila je bez razmišljanja.

- Najveći utisak je kada je Stanija ušla i sve posle toga.

Za kraj, otkrila je kome daje najveće šanse za pobedu u Eliti 9.

- Aneli. Mislim da je svašta prošla i, ako mene pitaš, volela bih da zaradi novac i prestane da ulazi u rijaliti, već da bude sa svojim detetom. Ništa nije važnije od toga

Autor: Teodora Mladenović