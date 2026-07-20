JOŠ PET SATI DO SUPERFINALA ELITE 9! To je izbezumilo celu kuću: Maša Mihailović otkrila za koji ljubavni par iz Elite veruje da će opstati, a ovo je za nju bio najemotivniji trenutak devete sezone!

Nakon deset meseci borbe, suze, smeha i velikih preokreta, došlo je vreme da publika donose svoj sud.

Samo par sati pred početak velikog superfinala, voditeljka Elite 9 sumirala je utiske goruće sezone!

Šta je za tebe obeležilo ovu sezonu i ostavilo najjači utisak?

- Definitivno svima nama neočekivana afera Sofije i Daneta i svi dokazi, slike i poruke koje su vezane za to. I, naravno, hotel Aneli i Asmina, koji je, ja mislim, u tom momentu celu Belu kuću izbezumio, s obzirom na sve što se prethodne tri godine dešavalo među njima.

Koji trenutak je bio najemotivniji?

– Bebicin nervni slom nakon što je Teodora završila sa Filipom, dva dana posle veridbe.

Da li misliš da će neki ljubavni par opstati nakon Elite?

– To je uvek teško proceniti, jer mnogi za koje smo pretpostavljali u ranijim sezonama da neće opstati jesu, i obrnuto. Najiskrenije bih volela da Sara Stojanović, nakon toliko promašaja, uspe sa Muratom, jer su među retkima koji nisu imali neke skandalozne svađe i uvrede.

Da li imaš tremu pred superfinale?

– Tremu ne, ali uzbuđenje da, jer jedva čekam da vidim kako će se sve odvijati u superfinalnoj noći, pošto je situacija u borbi za prvo mesto nikad neizvesnija. Takođe, jedva čekam da vidim susrete glavnih aktera sa porodicama i to suočavanje, pošto su se ratovi podjednako vodili i u spoljnom svetu.

Autor: A.N.