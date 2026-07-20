Deset meseci uspomena spakovali u par džakova! Maja i Asmin zajedničkim snagama grabe ka superfinalnoj večeri! (VIDEO)

Danas su ujedinjeniji nego ikad.

Nakon buđenja i jutarnje kafice, Maja Marinković i Asmin Durdžić počeli su da se pakuju za izlazak iz "Elite 9" koji će se desiti večeras.

Asmin je kao pravi džentlmen nosio sve Majine stvari, dok se ona preslišavala da li je sve ponela.

Podsetimo, superfinalisti devete sezone Elite su: Aneli Ahmić, Maja Marinković, Asmin Durdžić, Stanija Dobrojević, Uroš Stanić, Filip Đukić, Milena Kačavenda, Sofija Janićijević, Borislav Terzić Terza, Dača Virijević, Teodora Delić, Nenad Macanović Bebica, Nerio Ružanji, Hana Duvnjak, Anđelo Ranković, Jovana Tomić Matora, Luka Vujović, Ivan Marinković, Marko Janjušević Janjuš i Anita Stanojlović.

Kako su se Maja i Asmin pakovali pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.