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Deset meseci uspomena spakovali u par džakova! Maja i Asmin zajedničkim snagama grabe ka superfinalnoj večeri! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Danas su ujedinjeniji nego ikad.

Nakon buđenja i jutarnje kafice, Maja Marinković i Asmin Durdžić počeli su da se pakuju za izlazak iz "Elite 9" koji će se desiti večeras.

Foto: TV Pink Printscreen

Asmin je kao pravi džentlmen nosio sve Majine stvari, dok se ona preslišavala da li je sve ponela.

Foto: TV Pink Printscreen

Podsetimo, superfinalisti devete sezone Elite su: Aneli Ahmić, Maja Marinković, Asmin Durdžić, Stanija Dobrojević, Uroš Stanić, Filip Đukić, Milena Kačavenda, Sofija Janićijević, Borislav Terzić Terza, Dača Virijević, Teodora Delić, Nenad Macanović Bebica, Nerio Ružanji, Hana Duvnjak, Anđelo Ranković, Jovana Tomić Matora, Luka Vujović, Ivan Marinković, Marko Janjušević Janjuš i Anita Stanojlović.

Kako su se Maja i Asmin pakovali pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

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