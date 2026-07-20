JOŠ SAT VREMENA DO SUPERFINALA! Ova sezona me je naučila da ne postoji samo jedna verzija događaja! Dušica Jakovljević sumirala utiske za kraj Elite 9, ovo joj je najjači utisak, a evo za koga će navijati večeras: IZDRŽI LEGENDO!

Deset meseci je voditeljka u studiju prva razgovarala sa budućim učesnicima, ali i prva dočekivala sve one koji su ispali, va večeras će prva saopštiti vernoj publici ko odnosi pobedu u Eliti 9.

Voditeljka Dušica Jakovljević podelila je za naš portal svoje utiske o devetoj sezoni najgledanijeg rijalitija u regionu "Elita". Ona je otkrila kako su događaji iz rijalitija uticali na nju lično, šta će pamtiti iz ove sezone, ali i za koga navija.

Po čemu ćeš pamiti ovu devetu sezonu, po čemu se razlikuje od svih prethodnih?

- Ovu sezonu, za mene na ličnom planu, ne gledam kao televizijsku sezonu. Pamtiću je po mojoj unutrašnjoj potrazi za tim čija je verzije priče istinita, generalno u životu kad slušamo nečija iskustva. Da li postoji samo jedna verzija događaja i našeg iskustva, ili je to samo naš lični doživljaj? Čini mi se, na kraju sezone, kroz sve te priče, koje objedinjuju toliko različitih aktera, mene je naučilo da treba svaku sliku, svaku situaciju da gledamo iz više nivoa, kako bi mi napravili najbolju verziju sebe. Tu sam napravila paralelu sa samom sobom i shvatila da možda nisam uvek ja bila u pravu, ali pošto moramo da gledamo život samo iz našeg, subjektivnog ugla, onda bar da radimo na tom subjektivnom uglu da bude što bolji.

Šta očekuješ od velikog superfinala?

- Očekujem da oborimo sve granice gledanosti, koje smo sami sebi postavili, jer smo druge već odavno prešišali. Očekujem da ja budem najbolja do sada, budem na nivou zadatka, s obzirom na to da sam imala mali pad organizma u poslednjih par dana. To se ništa neće osetiti, odmorila sam se, očekujem da kad se sve završi legnem u krevet najsrećnija.

Da li si spremna za superfinale, ima li treme i koliko je teško voditi šest, sedam ili osam sati živog programa?

- Ne bih da ispadne da se hvalim, ali meni su ljudi rekli, ne gledam na to kao nešto teško, a drugi profesionalci u ovom poslu rekli da sam dostigla nivo u ovom poslu vođenja programa, kao kada gledamo nekog legendarnog glumca i pomislimo da možemo i mi. Tako da gledaoci misle da je to nešto lagano. Nikad nisam razmišljala o tremi, nikad nisam imala frku. Uvek razmišljam o tehničkim stvarima, da garderoba bude kako treba, da šminka bude tu. Trenutno razmišljam o tome kakvu mi je frizuru smislio Boris Obreški, a kakvu šminku Olja Beočanin. Razmišljam kakve će reakcije biti na stajling koji smo pripremili večeras. O njemu sam mnogo razmišljala, u saradnji sa BM Dresses da napravimo efekat koji do sad nije viđen. Tako da se koncentrišem na taj stajling, a sve drugo publika dobija na licu mesta, sam sam svoj majstor improvizacije.

Ima li neka situacija iz ove sezone koja ti je ostala upečatljiva, koja te je iznenadila, raznežila i izvazvala neke neočekivane emocije?

- Najjači mi je utisak Filip Đukić i sve devojke utorkom padaju na njega. A on se na kraju dana ne seća ni šta se dešavalo. Iako je on presladak, predivan, prezanimljiv, pretalentovan, sve žene znaju šta će se desiti u sredu ujutru, ali sve i dalje žele da se ljube sa njim, iako on ne zna ni za sebe, a kamoli za njih.

Ne moraš nam otkrivati ime, ali da li imaš favorita ove sezone?

- Nemam favorita, navijam za sebe, da izdržim. Izdrži legendo.

Autor: R.L.