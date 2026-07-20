Pokupila Majine fore?! Aneli istrenirala Đukića, pa mu poručila: Napravi mi kafu! (VIDEO)

On je džentlmenski rešio da ispuni njen zahtev.

Filip Đukić se džentlmenski ponudio da Aneli Ahmić pomogne pri pakovanju stvari iz paba, a onda je ona imala još jedan mali zahtev.

- Hajde napravi mi kafu - tražila je Aneli.

- Neko je zabo onu moju, ali ima iz aparata, tako da napraviću ti, gde su ti šolje - pitao je Đukić.

Podsetimo, superfinalisti devete sezone Elite su: Aneli Ahmić, Maja Marinković, Asmin Durdžić, Stanija Dobrojević, Uroš Stanić, Filip Đukić, Milena Kačavenda, Sofija Janićijević, Borislav Terzić Terza, Dača Virijević, Teodora Delić, Nenad Macanović Bebica, Nerio Ružanji, Hana Duvnjak, Anđelo Ranković, Jovana Tomić Matora, Luka Vujović, Ivan Marinković, Marko Janjušević Janjuš i Anita Stanojlović.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastakvu.

Autor: R.L.