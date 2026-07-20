JOŠ SAMO 2 SATA DO SUPERFINALA! 'Najtužnije mi je bilo da slušam njegovu priču' Darko Tanasijević otvorio dušu o Eliti 9: Ovaj učesnik ga je najviše oduševio, a zbog ove priče se polio vodom tokom emisije

Samo par sati pred spektakularno superfinale, utiske smo sumirali sa voditelj Darkom Tanasijeviće, koji nam je ovom prilikom otkrio koja priča je na njega ostavila najjači utisak, pa nam je i priznao po čemu će pamtiti ovu sezonu.

Tamo gde emocije dostižu vrhunac, a granica između reči i dela često postaje veoma tanka, proteklih deset meseci u "Eliti 9" obeležili su burni ljubavni odnosi, neočekivane romanse, bolni raskidi, žestoki sukobi i brojne polemike. Od trenutka kada su učesnici 13. septembra kročili na najpoznatije imanje u Šimanovcima, publika je svakodnevno pratila strastvene ljubavne priče, dramatične obračune, pomirenja, izdaje i preokrete koji su punili naslovnice i postali zaštitni znak megalomanskog projekta televizije Pink.

Voditelj najgledanijeg rijaliti programa kako u zemlji, tako i u regionu, Darko Tanasijević, sumirao je najgledaniju sezonu Elite te je otkrio šta je na njega ostavilo najjači utisak.

Još jedna sezona je na izmaku. Po čemu se ova sezona razlikuje od prethodnih?

- Razlikuje se po mnogo čemu. Ovo je, zapravo, finalni rasplet sedme sezone, u kojoj su gledaoci prvi put čuli priču o Aneli Ahmić, Asminu Durdžiću i Staniji Dobrojević. Pune dve godine slušali smo o brojnim pojedinostima tih zamršenih odnosa, skandalozne svađe, medijska prepucavanja, dokaze, familijarne spletke… A onda su se pod istim krovom konačno u Eliti 9 našli glavni akteri priče koja je sve ovo vreme tresla region. Usledio je rasplet, a da li su se stvari rešile na očekivani način i ko je uspeo da istera svoju istinu i pravdu, neka prosude gledaoci. Takođe, moram da izdvojim robota Tošu, koji je bio maestralan - zasigurno otkriće i novi ukras Elite, kao i miljenik gledalaca, ali i učesnika.

Šta je na tebe ove sezone ostavilo najjači utisak? Šta ti je bilo najsmešnije, a šta najtužnije?

- ⁠Mnogo je stvari i odnosa koji su na mene ostavili snažan utisak. Meni lično je bilo najtužnije slušati priču Neria Ružanjija, naročito trenutak kada se majci, koje se odrekao zbog svega što mu je uradila, obratio u kameru i pitao “Je l’ moralo sve ovako?”. Postoji jedan reel na Instagramu, uz pesmu “Loving You is a Losing Game” - taj video me je rasplakao više puta. Plakao sam i od smeha, najčešće zbog Janjuša, Uroša i Toše.

Da li neke životne situacije kroz koje prolaze takmičari proživljavaš zajedno sa njima?

- ⁠Vrlo sam empatičan i sa njima proživim baš sve, skoro u svakoj situaciji saosećam. Bilo da su to njihovi emotivni slomovi, nesigurnosti, teške životne priče ili pisma i čestitke porodica, video poruke… Tu uvek zajedno sa njima obavezno pustim suzu, jače je od mene.

Koja su, po tvom mišljenju, tri najznačajnija događaja u ovoj sezoni "Elite"?

- ⁠Teško pitanje, jer od toliko velikih stvari za 10 meseci treba izabrati samo tri događaja… Mnogo ih je, svako malo su se događali veliki preokreti i neočekivane situacije, ali meni lično najveću pažnju držalo je saznanje o Sofiji i Danetu, čitava ta afera, ulazak Neria u Elitu, a potom i Stanije Dobrojević. Naravno, Anitina trudnoća u rijalitiju veliki je događaj za nju i nešto posebno što je obeležilo ovu sezonu. - rekao je Darko koji se zbog Sofijine priče o Danetu tokom jedne emisije Pitanja novinara polio vodom.

Ko te je u ovoj sezoni najviše razočarao, a ko najprijatnije iznenadio?

- ⁠Nažalost, brojni učesnici su me razočarali pojedinim svojim postupcima i stvarima koje su sebi dozvolili, a mislio sam da neće. Neću ih imenovati do samog kraja, jer su gledaoci ti koji treba da donesu odluku. Oduševio me je Murat svojom snalažljivošću, time što se na fantastičan način prilagodio, uklopio u ekipu, u mentalitet, naučio jezik, pokazao da je svestran i veoma kulturan, drag momak.

Čija ljubavna priča ti deluje najiskrenije i zašto?

- U koju god da sam ljubavnu priču verovao, demantovali su me, tako da se ovaj put ne bih zaletao. Vreme će najbolje pokazati ko je koga iskreno voleo, a ja u ovom trenutku najveću želju imam da uspeju Anita i Luka, zbog svih lepih stvari koje ih čekaju. Da li će dokazati da im je ljubav prava i da je za do kraja života - videćemo, ali ja im to od srca, iskreno želim.

Autor: N.B.