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ŠOKANTNO! Sita javno podržala Aneli, a ne Neria u večerašnjem superfinalu Elite 9: Nek mi je sin hiljadu puta, moja sestra... (FOTO)

Izvor: pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić, TV Pink Printscreen ||

Ovo je mnoge iznenadilo, a samo ona zna zbog čega je to tako!

Večeras je spektakularnog superfinale Elite 9, a za titulu pobednika će se boriti dvadeset takmičara.

Superfinalisti devete sezone Elite su: Aneli Ahmić, Maja Marinković, Asmin Durdžić, Stanija Dobrojević, Uroš Stanić, Filip Đukić, Milena Kačavenda, Sofija Janićijević, Borislav Terzić Terza, Dača Virijević, Teodora Delić, Nenad Macanović Bebica, Nerio Ružanji, Hana Duvnjak, Anđelo Ranković, Jovana Tomić Matora, Luka Vujović, Ivan Marinković, Marko Janjušević Janjuš i Anita Stanojlović.

Na duštvenim mrežama je osvanula prepiska Site Ahmić, Aneline sestre i majke Neria Ružanija, u kojoj se vidi za koga Sita navija u superfinalu.

Naime, u porukama se jasno može videti kome je Sita pružila bezrezervnu podršku u borbi za pobedu. Iako su se u superfinalu našli i njena sestra Aneli Ahmić i njen sin Nerio Ružanji, Sita je nedvosmisleno poručila da želi da pobedničku titulu ponese upravo Aneli.

Foto: Instagram.com

- Može jedno pitanje? Za koga bi radije da osvoji prvo mesto i nagradu, Nerio ili Aneli? - glasilo je pitanje.

- Kakvo pitanje! Pa kao je na svetu iko zaslužio pobedu, to je moja sestra, da mi je sin hiljadu puta, Ne znam uošte otkud špekulacije - odgovorila je Sita.

Foto: TV Pink Printscreen

Da li će njena javno iskazana želja uticati na glasove publike ili će gledaoci ipak odlučiti drugačije, ostaje da vidimo u velikom superfinalu "Elite 9", u kojem će upravo Aneli Ahmić i Neri Ružanji zajedno sa još 18 takmičara voditi borbu za pobedničku titulu.

Autor: pink.rs

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