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Ne odvajaju tela jedno od drugog! Aneli i Filip se šest sati pred finale zavukli ispod jorgana, pa počeli sa razmenom nežnosti! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Jedno drugog su naveli kao realne pobednike ove sezone, a onda se prepustili nežnostima.

Filip Đukić i Aneli Ahmić otiršli su posle emisije u pab Prijatelji, te su se zavukli ispod pokrivača.

Foto: TV Pink Printscreen

Oni su se grlili, mazili i ljubili, te uživali u nežnostima šest sati pred početak velikog superfinala.

Foto: TV Pink Printscreen

Podsetimo, superfinalisti devete sezone Elite su: Aneli Ahmić, Maja Marinković, Asmin Durdžić, Stanija Dobrojević, Uroš Stanić, Filip Đukić, Milena Kačavenda, Sofija Janićijević, Borislav Terzić Terza, Dača Virijević, Teodora Delić, Nenad Macanović Bebica, Nerio Ružanji, Hana Duvnjak, Anđelo Ranković, Jovana Tomić Matora, Luka Vujović, Ivan Marinković, Marko Janjušević Janjuš i Anita Stanojlović.

Autor: R.L.

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