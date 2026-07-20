Emotivan susret nateraće vam suze na oči! Viktora posle izbacivanja sačekala majka, on prigrlio i nju i Minu zajedno! (VIDEO)

Gagić je sinoć izbačen iz "Elite 9" pre večerašnjeg superfinala, a napolju ga je dočekala majka, ali i devojka iz rijalitija.

Viktor Gagić sinoć je napustio "Elitu 9", a nakon gostovanja u studiju po njega je došla majka.

Emotivni susret majke i sina zabeležila je kamera našeg portala, a uz Viktora je sve vreme bila i njegova devojka iz rijalitija Mina Vrbaški.

Viktor je u jednom trenutku istovremeno zagrlio i majku i devojku, sa kojom je imao mnogo turbulencija ispred kamera.

Potom je i Mina razmenila zagrljaje sa budućom svekrvom, tako da se čini da će ona i Gagić definitivno nastaviti vezu napolju.

Kako je izgleda ovaj emotivni susret pogledajte u nastavku.

Podsetimo, superfinalisti devete sezone Elite su: Aneli Ahmić, Maja Marinković, Asmin Durdžić, Stanija Dobrojević, Uroš Stanić, Filip Đukić, Milena Kačavenda, Sofija Janićijević, Borislav Terzić Terza, Dača Virijević, Teodora Delić, Nenad Macanović Bebica, Nerio Ružanji, Hana Duvnjak, Anđelo Ranković, Jovana Tomić Matora, Luka Vujović, Ivan Marinković, Marko Janjušević Janjuš i Anita Stanojlović.

Autor: R.L.