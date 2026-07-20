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STIŽE SKUPONCENI POKLON ZA STANIJU OD BRAZILCA?! Dačin tata rešio da osvoji Dobrojevićevu, a evo kako je Virijević pričao o potencijalnoj maćehi (FOTO)

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Pred spektakularno superfinale "Elite 9" ne prestaju iznenađenja, a pažnju javnosti sada je privukao potez oca jednog od finalista. Naime, otac superfinaliste Dače Virijevića, čuveni Brazilac, odlučio je da pokaže kome pruža podršku, i to na veoma upečatljiv način.

Kako Pink.rs saznaje, on je za superfinalistkinju "Elite 9", Staniju Dobrojević, po svemu sudeći kupio automobil marke Mercedes, čime je jasno stavio do znanja da navija upravo za nju u borbi za pobedničko mesto.

Foto: Instagram Printscreen

Naime, Brazilac je Staniji pazario crnog džipa, marke Mercedes a umesto registracije napisao je njeno ime.

Iako se njegov sin Dača takođe nalazi među finalistima koji se bore za titulu, njegov potez prema Staniji mnogi su protumačili kao otvoreno iskazivanje simpatija i podrške.

Foto: Pink.rs

Podestimo, jednom prilikom je Marko Janjušević Janjuš upitao Daču Virijevića kako bi reagovao da njegovo otac uđe u emotivnu vezu sa Stanijom i da li bi je zvao mama, a Dačin odgovor je mnogo iznenadio.

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- Šta bi rekao da tvoj tata stvarno bude u ozbiljnoj vezi sa Stanijom, je l' bi je zvao mama - pitao je Janjuš.

- Ja imam samo jednu mamu. Ali ne bih se mešao u njegov izbor, poštujem. Samo da je lepa da je zgodna, da se ne brukamo - rekao je Dača.

Autor: N.B.

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