Pred učesnicima je Teodoru stavio na tron, a kod Drveta mudrosti ne! Bebica priželjkuje da pobedu odnese OVAJ UČESNIK! (VIDEO)

Bio je iskren i otvoren za sve teme.

Nenad Macanović Bebica porazgovarao je sa Drvetom mudrosti detaljno o večerašnjem superfinalu.

- Ovo mi je nateža sezona za moje učešće, ali mi je najzanimljivija, tri godine vrtimo tu priču, ja sam bio tu od početka. Videli smo koliko je sve neizvesno, sve realnije i realnije bude, nema više lažnih žrtava na silu. Na kraju sve izađe kako treba. Meni je ova sezona bila najuzbudljivija i najintrigantnija - rekao je Bebica, a onda otkrio ko su za njega favoriti, a ko oni koji ne bi trebalo da odnese pobedu:

- Moj favorit koji je vukao najveći teret je Aneli. Ali ja bih najviše voleo kao pobednika da vidim Anđela. On je za ove dve sezone meni pokazao sve kvalitete koje ime, tih malo mana koje ima. On je za mene pobenik najrealniji. Ko ne bi trebalo, to se podrazumeva, Stanija, Asmin, Maja, ako ih mi gledamo kao favorite za pobedu

- Misliš da pobedu više zaslužuje Anđelo nego Teodora - pitalo je Drvo.

- Ja ni mene ni Teodoru nisam nikad gledao kao pobednike, u mojim očima je pobednik Anđelo - rekao je Bebica.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.