Pogrešio bih da sam bio njeno hrabro srce! Anđelo se potpuno ogradio od Stanije: Nije ona devojka sa kojom bih bio! (VIDEO)

Otvorio dušu Drvetu mudrosti.

Anđelo Ranković sledeći je superfinalista koji je došao u Rajski vrt i porazgovarao sa Drvetom mudrusti o svemu.

- Zadovoljan sam svojim ponašanjem, ostao sam dostojanstven, ostao sam drug i prijatelj sa ljudima sa kojima se družim od početka, volim što sam ovde i pravo da ti kažem mislim da je ovo moja poslednja sezona. Želim da obiđem imanje i da nastavim dalje, bilo mi je teško ove godina. Upleten sam u gadosti i budalaštine, ne dopada mi se to, ali naučio sam nešto novo, to je bila velika škola, srećan sam što sam ove godine ovde i mogu da izvučem samo dobre stvari - rekao je Anđelo.

- Da li ti je sada žao što se sve to sa Stanijom tako završilo i što niste pokušali da uđete u vezu - pitalo je Drvo.

- Nije mi žao, mislim da nismo jedno za drugo, mnogo stvari kod nje mi se ne dopadaju, napravio bih veliku grešku da sam ušao u vezu s njom, pogrešio bih da sam bio njeno hrabro srce, ne bih mogao da branim njene stavove, jer nisam tako osećao. Nije trebalo da dođe do uvreda sa njene strane, ali ovako je najbolje. Nije ona devojka sa kojom bih bio u vezi - rekao je Anđelo i za kraj dodao:

- Poručio bih gledaocima da gledaju, da glasaju, mislim da je ovo najgledanije sezona, neka večeras prate superfinale, neću biti lažno skroman, došao sam da pobedim, želim da pobedim, smatram da sam zaslužio da pobedim i neka glasaju - rekao je Ranković.

Autor: R.L.