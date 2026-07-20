Stanija Dobrojević potopila Rajski vrt suzama: Ići ću na neku terapiju, volela bih da pobedim i da sve posvetim pokojnom ocu! (VIDEO)

Potpuno se slomila, te je isplakala more suza pričajući o Asminu.

Stanija Dobrojević obratila se gledocima kroz razgovor sa Drvetom mudrosti pred večerašnje superfinale.

- Vrlo sam uzbuđena i euforična. Ovo mi je bilo najteže učešće u rijalitiju, ovo nije priča, ovo je moj život. Vratila sam se u epicentar medija. Bilo je teško gledati, boriti se sa tim, ne sa ovim ljudima koliko borba sama sa sobom. Želim sve ovo da zaboravim ako može, rijaliti je bio moj put, obeležio moj život mladosti. Ali da će da me sačeka ovakav pakao javno pred porodicom. Ali bilo je najteže izboriti se sa samom sobom. Nikad mi nije bilo teže. Nadam se da ću iz svega ovoga izaći jača i snažnija nego ikad - rekla je Stanija kroz suze i nastavila:

- Cela ova priča od tri godine, me je tako mlela, to je bila moja emocija iz spoljnog sveta, unakažena je, završila se kako se završila. Ne znam što je moralo ovako da se desi. Kraj je bio prebrutalan, da budem uništena i unakažena. Nisam očekivala da će toliko da me izvređa. Nisam to očekivala. To ću da svarim u spoljnom svetu ili ću otići na neku terapiju. Nisam očekivala da će na moje oči da uđe u vezu sa mojom drugaricom, nisu me ostavljali na miru, više su se sladili da me gaze, da mi pakosti, da mi lomi stvari, on da izgovoara ove vesti. Ona budala koja glumi lažnu žrtvu tri godine i ona mi je na grbači. Volela bih sve da ih pobedim, da im mašem, da ih ispratim, melem na rane će mi biti pobeda, posvetiću mom pokojnom ocu - pirčala je Stanija plačući.

Autor: R.L.