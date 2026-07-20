JOŠ TRI SATA DO SUPERFINALA! Ivana Šopić sumirala Elitu 9, po ovome će je uvek pamtiti, a evo šta kaže za LJUBAVNI ČETVOROUGAO Aneli, Asmina, Staniju i Maju

Samo par sati pred spektakularno superfinale, utiske smo sumirali sa voditeljkom Ivanom Šopić, koja nam je ovom prilikom otkrila koja priča je na nju ostavila najjači utisak, pa nam je i priznala da li će nešto u svom radu promeniti!

Tamo gde emocije dosegnu vrhunac, a granica između reči I dela često postaje tanka, sve to obeležilo je proteklih deset meseci u Eliti 9, a od samog ulaska učesnika na najpoznatije imanje u Šimanovcima 13. septembra, sukobi, rasprave I polemike koje su punile naslovnice, postali su neizostavni deo svakodnevnice megalomanskog projekta Pink televizije.

Ekipa portala Pink.rs stupila je u kontakt sa voditeljkom Ivanom Šopić koja je sumirala kompletnu sezonu za naš portal.

Šta je ono što ćeš pamtiti iz ove sezone i kakva je ona bila za tebe?

- Definitivno, ono o čemu se pričalo sve 3 godine, sve prethodne tri sezone, sada je dobilo smisla, s obzirom na to da smo imali priliku da čujemo sve učesnike i aktere koji su godinama intrigirali javnost. Imali smo priliku da ih vidimo i čujemo sve na jednom mestu. Definitivno, njihovi sukobi jesu obeležili "Elitu 9". I napokon smo imali živu reč, direktno obraćanje jednih drugima. Naravno, mislim na Asmina, Aneli, Staniju, pa posle i Maju. Oni su definitivno obeležili ovu sezonu i mislim da je sve ono o čemu se pričalo prethodnih sezona upravo ove sezone dobilo svoj smisao. Gledaoci su napokon imali priliku da čuju svakoga i da sami donesu zaključak, a zaključak i glas naroda čućemo večeras, u superfinalnoj noći.

Čini se da je ovo bila najintrigantnija sezona do sada. Nakon tri godine, Aneli i Asmin su se našli mesecima na istom mestu. Šta je ono što si ti zaključila?

- Ono što sam zaključila jeste da su između njih stvari nepovratno narušene. Iako je u jednom trenutku delovalo da će uspeti da pronađu zajednički jezik, to je bilo kratkog daha. Njih dvoje su se ponovo posvađali, ali kod njih se situacija veoma brzo menja, tako da ćemo pratiti emisije "Narod pita" i videti kakav je njihov odnos nakon svega. Kako kažu, "Narod pita" je novi početak, pa verujem da, ukoliko do sada nisu uspeli da reše probleme, možda upravo kroz te emisije dođe do nekog razrešenja. Može doći do pomirenja, a može i do dodatnog pogoršanja odnosa. U svakom slučaju, mi smo tu da ispratimo sve što sledi.

Šta je na tebe ostavilo najjači utisak?

- Najveći utisak na mene ostavila je, definitivno, afera između Sofije i Daneta. To je bilo nešto najskandaloznije i najšokantnije ove sezone. Sofija je to na kraju i sama priznala, a nije ni mogla mnogo da negira, s obzirom na to da su se pojavili brojni dokazi. Mislim da je to bila situacija koju niko nije očekivao i nešto što je privuklo ogromnu pažnju javnosti. Definitivno, afera Dane i Sofija obeležila je ovu sezonu u jednom potpuno neočekivanom svetlu.

Ima li nešto što ćeš, u odnosu na ovu televizijsku sezonu, promeniti u narednoj?

- Ništa neću promeniti, smatram da nema potrebe.

Autor: Nikola Žugić