Alibabu bih katapultirala u šume Amazonije! Kačavenda brutalna do samog kraja, uzdigla sebe do trona: Nista sebi neću zameriti, ne znam koliko ću živeti! (VIDEO)

Rešila je da prvo sebi pruži ruku oprosta.

Milena Kačavenda stigla je u Rajski vrt i sumirala sezonu devet koja se večeras završava.

- Treperim, lebdim, levidiram, živa nisam samo da sednem na onaj džet ski, i da pređem na onu stranu ostrvu, da ne kažem meseca. Jedva čekam da izađem, ne mogu očima nikoga da gledam - rekla je Kačavenda.

- Ko večeras ne zaslužuje da odnese pobedu - pitalo je Drvo.

- Volela bih da dođe do zaokreta i da ovi veliki favoriti popuše muštiklu, a da ovi iz pozadine izađu u prvi plan, zašto prve teme treba da budu prva mesta. Alibabu bih šutnula u d*pe, pedala da odleti u šume Amazonije, da ga katapultiram - rekla je Milena i dodala:

- Izborila sam se sa ovim ženomrscima, prvi put mi je palo na pamet, zašto ne bi pozvala moje glasače da glasaju, baš u pedesetim ući u ovaj zmijarnik, dobro sam se borila, dovela sam se u balans, izgledam nikad bolje, samo još čekam da vidim moje najvoljenije - rekla je Kačavenda.

- Šta zameraš sebi - pitalo je Drvo.

- Zameram onih par pijanstava što sam imala, ali sebi praštam jer znam sa čim sam se borila, jer sam čuvala u sebi, a strepela da će to izaći na videlo, pa sam onda kad sam shvatila da ću biti nameštena, uzela sam stvar u svoje ruke. Oni najbliži su mi pokazali kako se zabada nož u leđa. Znam da sam jača nego ikad, deca me jedva čekaju, neću ništa sebi zameriti, pa ne znam ni koliko ću da živim - rekla je Milena.

Autor: R.L.