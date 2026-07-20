TOTALNA DOMINACIJA! Elita 9 oborila sve moguće rekorde, goreli Instagram, TikTok i Jutjub, oglasila se Milica Mitrović pred SPEKTAKULARNO SUPERFINALE: Hvala na poverenju (VIDEO)

Hvala na poverenju!

Deset meseci pez predaha, čak 310 dana života pod budnim okom kamera, a više od sedam hiljlada sati smeha, suza, ljubavnih drama, raskida, prijateljstava, sukoba i trenutaka o kojima je pričao ceo region, a sada je otkucao čas da se svedu računi, jer će se VEČERAS, uživo na Pink televiziji, sa početkom od 21 čas uživo održati spektakularno superfinale Elite 9.

13. septembra kapije najpoznatijeg imanja u Šimanovcima otvorile su se za 53 učesnika koji su se uselili u najgledaniji rijaliti program u regionu, a dok su jedni osvajali simpatije publike, iz dana u dan, jedno je bilo sigurno, u Eliti 9 ništa nije moglo da se predvidi, a sada, kada je superfinale na dohvat ruke, završnica najgledanijeg rijalitija donosi najveće preokrete do sada.

Gledanost je uvek bila na najvišem nivou, a sada se oglasila direktorka zabavnog programa Televizije Pink , Milica Mitrović i otkrila da je Elita 9 oborila sve moguće rekordena društvenim mrežama, goreli su i Instagram i TikTok i Jutjubu, ali to nije kraj.

- Na kraju spektakularne sezone najgledanijeg rijalitija na Balkanu, vreme je da se pohvalimo fantastičnim rezultatima ostvarenim u prethodnih deset meseci! Elita 9 apsolutno je pokorila društvene mreže i nastavila neprikosnovenu dominaciju na Instagramu, Jutjubu i TikToku! Ako ne sedite, sada je pravi trenutak da to uradite, jer slede brojke od kojih će vam se zavrteti u glavi!

Zvanične Instagram profile Zadruge i Elite 9 prati skoro 900.000 korisnika. Od septembra 2025. do jula 2026. godine, Instagram profil najgledanijeg rijalitija na Balkanu beležio je neverovatnih 30.000.000 poseta na dnevnom nivou i prosečan reach od više od 2.100.000. Na mesečnom nivou, sadržaj na zvaničnom Instagram profilu pregledalo je skoro 350.000.000 korisnika.

Brojke na Instagramu su impresivne, a tek Jutjub!

Zvanični kanal najgledanijeg rijalitija u regionu na Jutjubu ima više od 2.840.000 pretplatnika. Za deset meseci, korisnici Jutjuba pregledali su impresivnih 102.500.000 sati video sadržaja na zvaničnom kanalu, što predstavlja neverovatnih 11.700 godina gledanja. Zvanični kanal Elite 9 broji 1,5 milijardi pregleda i čak 13 milijardi impresija, dok najgledaniji video ove sezone ima 5.200.000 pregleda.

Elita 9 je, bez konkurencije, najgledaniji rijaliti u regionu, a ova sezona gledala se na Jutjubu na čak šest kontinenata.

Na zvaničnom Jutjub kanalu Zadruge pregledano je:

u Srbiji više od 30 miliona sati video sadržaja,u Bosni i Hercegovini 19 miliona sati,u Hrvatskoj 10 miliona sati,u Nemačkoj 9 miliona sati,u Austriji 4,7 miliona sati,u Crnoj Gori 4,3 miliona sati,u Severnoj Makedoniji 3,8 miliona sati,u Sloveniji 3 miliona sati,u Švajcarskoj 2,3 miliona sati,u Sjedinjenim Američkim Državama 2,1 milion sati,u Švedskoj 1,6 miliona sati.

Najgledaniji rijaliti ujedinio je svet!

Elitu 9 pratili su i korisnici Jutjuba iz Australije, Italije, Danske, Kanade, Holandije, Norveške, Malte, Brazila, Belgije, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Velike Britanije, Francuske, Luksemburga, Irske, Grčke, Turske, Indije, Španije, Indonezije, Saudijske Arabije, Slovačke, Bugarske, Egipta, Meksika i mnogih drugih zemalja širom sveta.

Ako ste mislili da je ovo impresivno – sačekajte da vidite TikTok!

Tokom prethodnih deset meseci, video-snimci na zvaničnom TikTok nalogu Elite 9 pregledani su 263.200.000 puta. Sadržaj sa zvaničnog TikTok naloga dosegao je čak 210 miliona ljudi. Naše TikTok objave lajkovali ste 37 miliona puta, ostavili više od 800.000 komentara i podelili ih više od 5.000.000 puta. Sa skoro 3.000.000 pregleda, vaš omiljeni TikTok bio je Janjušev razgovor sa Sarom.

Ponosni smo na ove fantastične rezultate, a najveću zahvalnost dugujemo upravo vama. Hvala na poverenju koje nam pružate svih ovih godina!

Autor: N.B.