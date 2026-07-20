AKTUELNO

Domaći

SPREMNI: Milica Mitrović pokazala imanje Elite tik pred SUPERFINALE, sve pršti od luksuza, a ovi kadrovi ostavljaju bez daha (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Večeras u 21 čas počinje SUPERFINALE najgledanijeg rijalitija na našim prostorima i regionu "Elita 9" koji mesecima unazad okuplja milionski auditorijum. Tik pred sam početak finala, oglasila se direktorka zabavnog programa Televizije Pink Milica Mitrović koja je pokazala kako izgleda čuveno imanje.

Milica je na Instagramu podelila kadrove iz Šimanovaca i pokazala spektakularnu dekoraciju od koje zastaje dah. Nema sumnje da se nije štedelo kada je reč o najvažnijoj noći u "Eliti 9", pa su mislili na svaki detalj.

Imanje je prepuno cvetnih aranžmana, među kojima preovlađuju raskošni buketi ruža, dok je ostatak u roze i ciklama tonovima, a svuda su perlice i sveće.

- Spremni - napisala je kratko Milica u opisu videa koji je za kratko vreme dobo dosta lajkova i pozitivnih komentara.

GLASAJTE ZA SVOJE FAVORITE

Milica Mitrović, direktorka programa TV Pink, objavila je na svom instagram profilu kako možete glasati za svog favorita u Eliti, a to možete učiniti na sledeći način:

REDNI BROJ TAKMIČARA POŠALJITE NA BROJ DRŽAVE IZ KOJE GLASATE.﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

MISLITE DA BAŠ VI TREBA DA SE NAĐETE U ELITI 10?! KASTING JE OTVOREN, PRIJAVITE SE

Takođe, Milica Mitrović na svom instagram profilu podelila je da je kasting za novu sezonu, "Elitu 10", uveliko otvoren, te je tako na istom objasnila šta treba da uradite kako biste se prijavili za kasting, a to su sledeći koraci:

Svoju kratku biografiju, kontakt telefon, lične fotografije i kratak video - snimak potrebno je da pošaljete na imejl adresu elita@rtvpink.com.

Autor: N.B.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

SPREMNI SMO: Milica Mitrović pred sam početak Elite 8 oduševila sve! Pokazala deo Bele kuće koji će ostaviti takmičare bez teksta (FOTO)

Domaći

HITNO OBAVEŠTENJE! Ovo je novi datum početka emitovanja Elite 9, oglasila se Milica Mitrović!

Domaći

MILICA MITROVIĆ NAJAVILA SPEKTAKL! Elita se uskoro vraća na male ekrane, ovo do sad nije viđeno: Sezona devet će sigurno biti nešto sasvim drugačije!

Domaći

OD SUTRA SE U ELITI SVE MENJA: Bela kuća postaje bogata za još jednog člana, a VANREDNO UBACIVANJE ostaviće sve bez reči! NIŠTA VIŠE NEĆE BITI ISTO

Domaći

OD VEČERAS SE U ELITI SVE MENJA: Bela kuća postaje bogatija za još jednog člana, a VANREDNO UBACIVANJE ostaviće sve bez reči!

Domaći

GLASAJTE ZA POBEDNIKA ELITE 9! Poslednje finalno izbacivanje večeras u 22h, spektakularno superfinale SUTRA U 21h uživo na Pinku!