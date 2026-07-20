SPREMNI: Milica Mitrović pokazala imanje Elite tik pred SUPERFINALE, sve pršti od luksuza, a ovi kadrovi ostavljaju bez daha (VIDEO)

Večeras u 21 čas počinje SUPERFINALE najgledanijeg rijalitija na našim prostorima i regionu "Elita 9" koji mesecima unazad okuplja milionski auditorijum. Tik pred sam početak finala, oglasila se direktorka zabavnog programa Televizije Pink Milica Mitrović koja je pokazala kako izgleda čuveno imanje.

Milica je na Instagramu podelila kadrove iz Šimanovaca i pokazala spektakularnu dekoraciju od koje zastaje dah. Nema sumnje da se nije štedelo kada je reč o najvažnijoj noći u "Eliti 9", pa su mislili na svaki detalj.

Imanje je prepuno cvetnih aranžmana, među kojima preovlađuju raskošni buketi ruža, dok je ostatak u roze i ciklama tonovima, a svuda su perlice i sveće.

- Spremni - napisala je kratko Milica u opisu videa koji je za kratko vreme dobo dosta lajkova i pozitivnih komentara.

GLASAJTE ZA SVOJE FAVORITE

Milica Mitrović, direktorka programa TV Pink, objavila je na svom instagram profilu kako možete glasati za svog favorita u Eliti, a to možete učiniti na sledeći način:

REDNI BROJ TAKMIČARA POŠALJITE NA BROJ DRŽAVE IZ KOJE GLASATE.﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

MISLITE DA BAŠ VI TREBA DA SE NAĐETE U ELITI 10?! KASTING JE OTVOREN, PRIJAVITE SE

Takođe, Milica Mitrović na svom instagram profilu podelila je da je kasting za novu sezonu, "Elitu 10", uveliko otvoren, te je tako na istom objasnila šta treba da uradite kako biste se prijavili za kasting, a to su sledeći koraci:

Svoju kratku biografiju, kontakt telefon, lične fotografije i kratak video - snimak potrebno je da pošaljete na imejl adresu elita@rtvpink.com.



Autor: N.B.