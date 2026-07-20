UŽIVO IZ ŠIMANOVACA! Dušica Jakovljević tik pred početak SUPERFINALA: Večeras dajemo svaki atomom snage i obaramo sve rekorde

Deset meseci pez predaha, čak 310 dana života pod budnim okom kamera, a više od sedam hiljlada sati smeha, suza, ljubavnih drama, raskida, prijateljstava, sukoba i trenutaka o kojima je pričao ceo region, a sada je otkucao čas da se svedu računi, jer će se VEČERAS, uživo na Pink televiziji, sa početkom od 21 čas uživo održati spektakularno superfinale Elite 9.

Uživo u Nacionalni dnevnik upravo se uključio reporter Srđan Kuvekalović zajedno sa voditeljkom najgledanijeg rijaliti programa kako u zemlji tako i regionu, Dušicom Jakovljević koja ne krije sreću zbog večerašnjeg spektakularnog superfinala, te je otkrila da je za ovu noć najspremnija nego ikada:

- Mislim da sam spremnija nego ikada, moja energija je najveća sada, moram da dam sebe celu, a ne samo ja, nego cela ekipa koja daje svaki atom svoje snage, da sve to izgleda savršeno. Mi se trudimo da oborimo svoje rekorde od prethodnih sezona, jer smo sve druge oborili. - započela je Dušica.

- Videćete večeras koliko je uloženo svega, kolika je dominacija na društvenim mrežama, kolika je gledanost, i naravno koliko se trudimo da ulepšamo život svima, nije ovo samo Elita, već i humanost koju Željko Mitrović i Televizija Pink imaju, i kako se pomaže svima kojima je to potrebno, to je najvažnije - rekla je Dušica.

GLASAJTE ZA SVOJE FAVORITE

Milica Mitrović, direktorka programa TV Pink, objavila je na svom instagram profilu kako možete glasati za svog favorita u Eliti, a to možete učiniti na sledeći način:

REDNI BROJ TAKMIČARA POŠALJITE NA BROJ DRŽAVE IZ KOJE GLASATE.﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Autor: N.B.