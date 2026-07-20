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GLASAJTE ZA SVOG FAVORITA! Pratite uživo za SUPERFINALE Elite 9, a evo kako možete da izaberete pobednika (FOTO)

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Pratite uživo na TV PINK!

Deset meseci pez predaha, čak 310 dana života pod budnim okom kamera, a više od sedam hiljlada sati smeha, suza, ljubavnih drama, raskida, prijateljstava, sukoba i trenutaka o kojima je pričao ceo region, a sada je otkucao čas da se svedu računi, jer upravo, uživo na Pink televiziji, počienje spektakularno superfinale Elite 9.

13. septembra kapije najpoznatijeg imanja u Šimanovcima otvorile su se za 53 učesnika koji su se uselili u najgledaniji rijaliti program u regionu, a dok su jedni osvajali simpatije publike, iz dana u dan, jedno je bilo sigurno, u Eliti 9 ništa nije moglo da se predvidi, a sada, kada je superfinale na dohvat ruke, završnica najgledanijeg rijalitija donosi najveće preokrete do sada.

Foto: Pink.rs

Nakon 310 dana došlo je vreme da vi odlučite ko će poneti tron i svojoj kući otići kao pobednik Elite 9. Nakon dugih deset meseci i nešto više od sedam hiljada sati, pratili ste više od 60 učesnika, te ćete tako imati priliku da odabarete, za vas, onog najboljeg, s obzirom na to da uživo na televiziji Pink upravo počinje spektakularno superfinale Elite 9.

Foto: Pink.rs

GLASAJTE ZA SVOJE FAVORITE

Milica Mitrović, direktorka programa TV Pink, objavila je na svom instagram profilu kako možete glasati za svog favorita u Eliti, a to možete učiniti na sledeći način:

REDNI BROJ TAKMIČARA POŠALJITE NA BROJ DRŽAVE IZ KOJE GLASATE.﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Autor: N.B.

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