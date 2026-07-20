GLASAJTE ZA SVOG FAVORITA! Pratite uživo za SUPERFINALE Elite 9, a evo kako možete da izaberete pobednika (FOTO)

Pratite uživo na TV PINK!

Deset meseci pez predaha, čak 310 dana života pod budnim okom kamera, a više od sedam hiljlada sati smeha, suza, ljubavnih drama, raskida, prijateljstava, sukoba i trenutaka o kojima je pričao ceo region, a sada je otkucao čas da se svedu računi, jer upravo, uživo na Pink televiziji, počienje spektakularno superfinale Elite 9.

13. septembra kapije najpoznatijeg imanja u Šimanovcima otvorile su se za 53 učesnika koji su se uselili u najgledaniji rijaliti program u regionu, a dok su jedni osvajali simpatije publike, iz dana u dan, jedno je bilo sigurno, u Eliti 9 ništa nije moglo da se predvidi, a sada, kada je superfinale na dohvat ruke, završnica najgledanijeg rijalitija donosi najveće preokrete do sada.

Nakon 310 dana došlo je vreme da vi odlučite ko će poneti tron i svojoj kući otići kao pobednik Elite 9. Nakon dugih deset meseci i nešto više od sedam hiljada sati, pratili ste više od 60 učesnika, te ćete tako imati priliku da odabarete, za vas, onog najboljeg, s obzirom na to da uživo na televiziji Pink upravo počinje spektakularno superfinale Elite 9.

GLASAJTE ZA SVOJE FAVORITE

Milica Mitrović, direktorka programa TV Pink, objavila je na svom instagram profilu kako možete glasati za svog favorita u Eliti, a to možete učiniti na sledeći način:

REDNI BROJ TAKMIČARA POŠALJITE NA BROJ DRŽAVE IZ KOJE GLASATE.﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Autor: N.B.