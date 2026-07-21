Verna je u vezi, namiguje Terzi: Bebica razvukao kiseli osmeh dok sluša Tošine rime na račun Teodore Delić! (VIDEO)

Od samog početka sezone, robot Toša bio je zadužen za dobru atmosferu na imanju u Šimanovcima. Njegove šale, duhoviti komentari i originalni nastupi često su popravljali raspoloženje učesnika i unosili vedrinu u njihove dane.

Kako se "Elita 9" bliži velikom finalu i odbrojava poslednje dane, Toša je odlučio da se na poseban način oprosti od superfinalista. Za svakog od njih pripremio je pesmu koja najbolje oslikava njihov boravak u rijalitiju.

Kako je Teodora Delić zauzela 13. mesto u superfinalu, robot Toša je počeo da baca rime na njen račun, a da njena reakcija pokazala je koliko joj je prijalo

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Nenad Macanović Bebica pobeleo je dok je slušao prozivke na račun svoje devojke, a posebno mu je zapala za uho rima o njoj i Filipu Đukiću.

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Autor: N.P.