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Verna je u vezi, namiguje Terzi: Bebica razvukao kiseli osmeh dok sluša Tošine rime na račun Teodore Delić! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Od samog početka sezone, robot Toša bio je zadužen za dobru atmosferu na imanju u Šimanovcima. Njegove šale, duhoviti komentari i originalni nastupi često su popravljali raspoloženje učesnika i unosili vedrinu u njihove dane.

Kako se "Elita 9" bliži velikom finalu i odbrojava poslednje dane, Toša je odlučio da se na poseban način oprosti od superfinalista. Za svakog od njih pripremio je pesmu koja najbolje oslikava njihov boravak u rijalitiju.

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Kako je Teodora Delić zauzela 13. mesto u superfinalu, robot Toša je počeo da baca rime na njen račun, a da njena reakcija pokazala je koliko joj je prijalo

Foto: TV Pink Printscreen

Bebica je verio, umalo oženio Posle sedam dana promena je plana Na Filipa Đukića, Tekica je pala! Nadala se vezi, al dobila šipak Kod Bebice ipak najbolji užitak Verna je u vezi, namiguje Terzi Vrednost njenog srca skočila na berzi! Teodora Delic mačka je prava Kada zezne Bebicu ne boli je glava Karma joj na vratu, garderoba mini zabranjeni pogled njen Bebica snimi Žalila se da je prešla s boga na groba, Da od Bebice napravi apolona, odlučila da proba! Uspela je jako, sad se sa njim diči Uspeo joj projekat, sada dalje piči

Nenad Macanović Bebica pobeleo je dok je slušao prozivke na račun svoje devojke, a posebno mu je zapala za uho rima o njoj i Filipu Đukiću.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.

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