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STANIJU ĆU ZAGRLITI, A MAJU: Durdžići očekuju Asminovu pobedu, otkrili preko čega NIKADA NEĆE PREĆI Marinkovićevoj (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs/N. Žugić ||

Među prvima su stigli članovi porodice Asmina Durdžića. U Šimanovce su došli njegova majka Mevlida, otac Mustafa, kao i sestra Minka, kako bi bili uz njega u jednom od najvažnijih trenutaka njegovog rijaliti učešća i pružili mu podršku pred veliko finale.

Čim su stigli u Šimanovce, Durdžići su otkrili za Pink.rs da li su oprostili sinu greške koje je imao i kako će se pozdraviti sa Majom, Stanijom i Aneli:

- Roditelj uvek oprašta, ko će oprostiti ako neće tata i mama. Mi očekujemo večeras prvo mesto, a nećemo ni sa kim da se svađamo, došli smo po svoje dete - rekao je Mustafa pa je dodao:

- Smatramo da je zaslužio prvo mesto, bio je glavna tema, nije život lep, ali to je igra. Iskreno ja ne mogu da govorim šta je on mislio i šta je govorio, bilo je neprijatno mnogo toga, ali to je njegov život - dodao je Mustafa.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

Minka je potom prokomentarisala Aneli i priče koje je imala o njoj:

- Ja se nisam oglašavala niti planiram da se oglašavam, to nije vredno toga, moram da dodam za te reči koje je Maja rekla, za to nema opravdanja, a sa mnom neće komentarisati ništa - rekla je Minka.

- Maja je poremećena osoba, od nas neće dobiti reč, a ne zagrljaj, za to što se je pričala za to se u Austriji ide u zatvor. Isto mišljenje imam i o Aneli, to što je Maja pričala, Aneli je pisala, a što se tiče Stanije, nju ću pozdraviti i zagrliti, i ona je gubitnik zbog mog sina, a voleo bih da se pomire njih dvoje - dodao je Mustafa.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

On se dotakao i odnosa sa Norom:

- Mi sa Normom nemamo odnos, nadam se da ćemo imati - dodao je Mustafa.

Autor: N.B.

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