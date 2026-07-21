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Od Kolumbije nije sreo takve zmije: Toša ispratio Anđela sa Rajskog ostrva uz numeru koja opisuje njegovo učešće! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Robot Toša je od samog početka "Elite 9" bio zadužen za osmeh, zabavu i vedru atmosferu među učesnicima. Njegov prepoznatljiv humor, zanimljivi komentari i originalne ideje obeležili su brojne trenutke u Beloj kući.

Pred samo veliko superfinale, Toša je odlučio da se od učesnika oprosti na nesvakidašnji način. Za svakog superfinalistu pripremio je pažljivo odabranu pesmu koja najbolje opisuje njegovu ličnost, put kroz rijaliti i trenutke po kojima će ostati upamćen.

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Anđelo Ranković među poslednjima izlazi sa imanja iz Šimanovca obzirom da je zauzeo 11. mesto u superfinalnoj noći, a Toša ga je sa ostrva ispratio uz specijalnu numeru.

Foto: TV Pink Printscreen

Apolon sa Zvezdare svima glavna tema, Šarmira devojke, pa viču da je krut. Marinković osvetu i dalje mu sprema Jer je Anitu izveo na pravi put! Od Kolumbije nije sreo takve zmije, Kačavendi stalno kosa sva se diže! Stalno je gleda, ne veruje kolko pije, Uz gelender je nekad hteo da je liže! Išao u kindergarten, nikome ne psuje mater, Opak mu je stav, ali i karakter! Jede proteine, farba kosu, čisti nar, Najbolji mu drug unuk Eskobar! Otela ga Stanija od Aneli, Brzo su se oni malo zaneli, Ali shvati Stana da nije hrabro srce, Boginja mu ipak mrda krvne zrnce!
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Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: N.P.

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