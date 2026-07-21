Shvatila je šta je sreća, lažnim ljudima okrenula leđa: Toša napisao remek delu za Matoru, ona ne krije ponos! (VIDEO)

Kako su dani u "Eliti 9" odmicali, robot Toša postao je jedan od omiljenih zaduženih za dobro raspoloženje na imanju. Njegove šale, originalni nastupi i duhoviti komentari ostavili su poseban pečat na ovu sezonu.

Na samom kraju rijaliti avanture, odlučio je da se od superfinalista oprosti na način koji mu najbolje pristaje - muzikom. Za svakog učesnika pripremio je pesmu koja verno oslikava njegov put kroz rijaliti i sve ono po čemu će biti upamćen.

Jovana Tomić Matora zauzela je 13. mesto u superfinalnoj noći i pozdravila se sa svim cimerima na Rajskom ostrvu, a potom se uputila ka Darku Tanasijeviću i Ivani Šopić gde će je dočekati porodica.

Od gice do šlanka linija je tanka Nutela i pivo vode je do pakla Uđe kao tenk, a izađe fit To je moja Matora, više nije kit Ona dobro zna da prihvati šalu Ljubomorno čuva svoju Gagu malu Pomodre joj usta kad zna da je u pravu I svima priču hoće da utuvi u glavu Matora, Matora, ne treba joj gatara Shvatila je šta je sreća, lažnim ljudima okrenula leđa Matora, Matora, reže kao satara Železnik joj ime kliče dok Cimi iz komšiluka viče

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Autor: N.P.