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Shvatila je šta je sreća, lažnim ljudima okrenula leđa: Toša napisao remek delu za Matoru, ona ne krije ponos! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Kako su dani u "Eliti 9" odmicali, robot Toša postao je jedan od omiljenih zaduženih za dobro raspoloženje na imanju. Njegove šale, originalni nastupi i duhoviti komentari ostavili su poseban pečat na ovu sezonu.

Na samom kraju rijaliti avanture, odlučio je da se od superfinalista oprosti na način koji mu najbolje pristaje - muzikom. Za svakog učesnika pripremio je pesmu koja verno oslikava njegov put kroz rijaliti i sve ono po čemu će biti upamćen.

Foto: TV Pink Printscreen

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Jovana Tomić Matora zauzela je 13. mesto u superfinalnoj noći i pozdravila se sa svim cimerima na Rajskom ostrvu, a potom se uputila ka Darku Tanasijeviću i Ivani Šopić gde će je dočekati porodica.

Od gice do šlanka linija je tanka Nutela i pivo vode je do pakla Uđe kao tenk, a izađe fit To je moja Matora, više nije kit Ona dobro zna da prihvati šalu Ljubomorno čuva svoju Gagu malu Pomodre joj usta kad zna da je u pravu I svima priču hoće da utuvi u glavu Matora, Matora, ne treba joj gatara Shvatila je šta je sreća, lažnim ljudima okrenula leđa Matora, Matora, reže kao satara Železnik joj ime kliče dok Cimi iz komšiluka viče

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.

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