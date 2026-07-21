Utorak devojke mu došle glave: Robot Toša raspametio miljakovačkog KAZANOVU pesmom, Filip Đukić ne zna šta ga je snašlo! (VIDEO)

Tokom finala "Elite 9", Robot Toša nastavio je da uveseljava finaliste i iznenađuje ih nesvakidašnjim muzičkim poklonima. Ovoga puta posebnu pesmu namenio je Filipu Đukiću, kroz koju je na sebi svojstven način opisao njegov put, karakter i najzapaženije trenutke tokom boravka u Beloj kući.

Kroz duhovite stihove, Toša se osvrnuo na Filipovu energiju, temperament i situacije koje su tokom sezone privlačile pažnju javnosti. U pesmi su se našle brojne šale na račun njegovih reakcija, odnosa sa cimerima, ali i emotivnih trenutaka koji su obeležili njegovo učešće u "Eliti 9".

Robot Toša nije propustio priliku da kroz rime podseti na Filipovu spontanost, harizmu i način na koji je često uspevao da bude u centru pažnje. Njegove odluke, komentari i odnosi sa ostalim učesnicima bili su inspiracija za stihove koji su izazvali osmehe među finalistima.

Pričali smo viceve, bacali smo fore, Limarija parti najjači je bio! Uvek s nekom drugom on dočeka zore, Pa se posle stalno vadi:“Mnogo sam popio“. Pokušava Don da izbegne priču, Dok utorak devojke u sebi nariču! Imaju sreće što se ne seća, Trides devet žurki pao kao sveća! Nizale se kao perle utorak na sredu, To je njegov dan i to je u redu! Utorak devojke mozak mu popile, U krevetu se s Don Filipom topile Sad bi svaka opet sa njim na ripit Da im brka kaže Bon Apetit!

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Autor: S.Z.