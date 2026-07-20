TAKI BESAN KAO RIS STIGAO NA SUPERFINALE U ŠIMANOVCE: Naoštrio se za suočavanje sa Asminom i Stanijom?! (FOTO+VIDEO)

Dobro raspoloženje ostavio kod kuće!

Nakon punih 10 meseci, tačnije 310 dana provedenih u rijalitiju, došao je trenutak kada će se svesti svi računi i saznati ko će poneti titulu pobednika Elite 9. Dok finalisti odbrojavaju poslednje sate do superfinalne večeri, atmosfera u Šimanovcima postaje sve uzbudljivija, jer polako pristižu članovi njihovih porodica i prijatelji.

Podrška supefinalista, kao i bivši stanari Bele kuće pristižu u Šimanovce, a među njima je i otac Maje Marinković, Radomir Taki Marinković.

Taki je stigao na superfinale besan kao ris, sve vreme je ignorisao novinare i bio smrknut.

Da li se Taki naoštrio za suočavanje sa Asminom Durdžićem i Stanijom Dobrojević ili je nešto drugo po sredi, ostaje da vidimo i ispratimo.

U nastavku pogledajte detaljnije:

Autor: Pink.rs