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TAKI BESAN KAO RIS STIGAO NA SUPERFINALE U ŠIMANOVCE: Naoštrio se za suočavanje sa Asminom i Stanijom?! (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/N. Žugić ||

Dobro raspoloženje ostavio kod kuće!

Nakon punih 10 meseci, tačnije 310 dana provedenih u rijalitiju, došao je trenutak kada će se svesti svi računi i saznati ko će poneti titulu pobednika Elite 9. Dok finalisti odbrojavaju poslednje sate do superfinalne večeri, atmosfera u Šimanovcima postaje sve uzbudljivija, jer polako pristižu članovi njihovih porodica i prijatelji.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

Podrška supefinalista, kao i bivši stanari Bele kuće pristižu u Šimanovce, a među njima je i otac Maje Marinković, Radomir Taki Marinković.

Taki je stigao na superfinale besan kao ris, sve vreme je ignorisao novinare i bio smrknut.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

Da li se Taki naoštrio za suočavanje sa Asminom Durdžićem i Stanijom Dobrojević ili je nešto drugo po sredi, ostaje da vidimo i ispratimo.

U nastavku pogledajte detaljnije:

Autor: Pink.rs

#Asmin Durdžić

#ELITA 9

#Maja Marinković

#Stanija Dobrojević

#Superfinale

#Taki Marinković

#besan

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