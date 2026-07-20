Neće preći porodični prag: Terzin brat ne želi ni da čuje za Sofiju, njen otac sudržano reagovao kad je ugledao, pa dao svoj sud o njenoj aferi sa Danetom (70) (VIDEO)

Velika završnica "Elite 9" donela je novi talas emocija i neizvesnosti, a nakon narednog preseka glasova publika je donela odluku da svoje takmičenje završi Sofija Janićijević.

Sofija je dobila najmanju podršku gledalaca u nastavku superfinalne borbe i tako zauzela 19. mesto u trci za pobednički pehar devete sezone najgledanijeg rijalitija u regionu.

Tokom svog boravka u Beloj kući, Sofija je bila jedna od učesnica koja je privlačila veliku pažnju javnosti. Njeno učešće obeležili su brojni emotivni trenuci, odnosi sa cimerima, razgovori, ali i situacije koje su izazivale burne reakcije publike.

Sofija Janićijevič stigla je kod voditelja Ivane Šopić i Darka Tanasijevića, a tu je nju sačekao i njen otac Čaki.

- Kako komentarišete ono što se desilo kada je isplivala njena afera sa Danetom? - upitala je Ivana.

- Nisam to očekivao, ni upućen bio u to. Razgovaraćemo kod kuće - rekao je Sofijin otac.

- Kako gledate na svađe Sofije i Terze? - upitao je Darko.

- On je super lik, nema šta da kažem - kazao je Sofijin otac.

- Ovde je i Terzin brat. Kako reaguješ na uvrede koje je Sofija uputila tvojim najmilijima? - upita je Darko.

- Preko nekih stvari ne prelazim. Nisam prešao ni Milici Veličković. Ni Bebici neću preći. Deca se nikada ne upliću u rasprave - rekao je Terzin brat.

- Terzin i moj dogovor je da se izvinimo oboje, ja se izvinjavam, jer smo oboje svašta govorili - rekla je Sofija.

- Neke stvari se ne govore. Ne smeju da se izgovaraju - rekao je Terzin brat.

- Da li Sofija neće moći da pređe vaš porodični prag? - upitao je Darko.

- To je tako. Posle nekih reči, koje se ne praštaju, nema dalje priče, on je kriv jer je prešao preko vređanja deteta - kazao je Terzin brat.

- Je l' te sramota zbog Sofijine afere sa Danetom? - upitao je Darko.

- Nema šta mene da bude sramota, to je njen život i njena stvar - kazo je Terzin brat.

- Koga ćeš sada prvog pozvati? - upitala je Ivana.

- Frizera prvo, da me sredi. Mamu naravnu. Ja nisam načinila nikakav zločin da se mene roditelji stide. Ja sam pisala poruke manipulacije i kroistila čoveka za novac, to nije ljubavna priča - rekla je Sofija.

- Da li navijate da se pomire Terza i Sofija? - upitao je Darko.

- To je njihova odluka samo - rekao je Sofijin otac.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: S.Z.