Može samo da pošalje još neki Western: Sofija priznala da je Dane za nju mlaka voda, ne zanima je! (VIDEO)

Voditeljka Maša Mihailović na crvenom tepihu dočekala je Sofiju Janićijević koja je zauzela 19. mesto u velikom superfinalu.
Ona je otkrila kako se oseća nakon što je zauzela 19. mesto, ali i priznala da li će kontaktirati Daneta nakon ove noći.
- Sofija, da li si zadovoljna plasmanom? - upitala je Maša.
- Ja sam očekivala deveto mesto, nisam zadovoljna plasmanom - rekla je Sofija.
- Da li si očekivala da će ti mama doći? - upitala je Maša.
- Jesam, posle onog prošle godine sve je mlaka voda - rekla je Sofija.
- Je l' jedva čekaš da pozoveš Daneta da vidiš zašto te odao? - upitala je Maša.
- Ma ne, može samo da mi pošalje još neki Western ako mu je nešto ostalo - rekla je Sofija.
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Autor: N.P.