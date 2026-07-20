Stavila sve karte na sto: Sofija progovorila o svom učešću, pa se osvrnula na odnos sa Danetom i otkrila da li se zbog nečega kaje! (VIDEO)

Sofija je dobila najmanju podršku gledalaca u nastavku superfinalne borbe i tako zauzela 19. mesto u trci za pobednički pehar devete sezone najgledanijeg rijalitija u regionu.

Iako nije uspela da se plasira među najbolje rangirane finaliste, Sofija Janićijević ostavila je svoj trag u "Eliti 9" i bila deo sezone koja je mesecima privlačila pažnju milionskog auditorijuma.

- Kako si? - upitala je Dušica.

- Malo sam se zbog frizure rastužila, ali dobro - kazala je Sofija.

- Da li se kaješ zbog nečega i jer su se neke stvari razotkrile? - upitala je Dušica.

- Sa svakom preprekom se nosim odlično. Ništa osim moje porodice ne može da me poremeti - kazala je Sofija.

- Da možeš da vratiš vreme kada si imala kontakt sa Danetom, da li se kaješ jer si bila u takvom odnosu, kakav god on bio? - upitala je Dušica.

- Nije lepo to što sam se igrala sa tuđim emocijama, to mođe kad-tad da mi se vrati i to je sve. Ostalo je sve on samovoljno radio - rekla je Sofija.

Profil Sofije Janićijević pogledajte OVDE.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: S.Z.