Podnela sam preko 70 tužbi! Tamara Radoman demantovala da duguje Rialdi novac, pa najavila ozbiljan razgovor sa Stanićem! (VIDEO)

Anitina PR menadžerka žestoko kao i svaki put!

Podrška i PR menadžerka Anite Stanojlović, Tamara Radoman progovorila je o Staniji Dobrojević njenoj dugogodišnjoj prijateljici i saradnici, nakon njenih sukoba koje je imala sa Anitom.

- Ona je prva krenula da me spominje, a ja ću i večeras ostati dostojanstvena. Kad vidi neke stavri pokajaće se. Ne verujem da će zvati da se izvini, nije ona taj tip, ali meni je savest čista. Neke reči na račun mog imena joj neću oprostiti.

Odgovorila je na tvrdnje Uroša Stanića da joj Rialda duguje novac.

- Ja to moram da demantujem. Rialda i ja smo bile saradnice, ali u muzici. Pare nisu bile problem. Saradnja je prekinuta jer je ostala trudna,a prijateljstvo se nastavilo. On priča neke nebuloze. On jeste prošlog leta bio prisutan mesec dana u našim životima, ali previše toga je dodao. Način na koji je on ispričao te stvari... Uroš mnogo pridodaje, ili ga je neko mnogo izlagao. Koliko budem ljuta, u drugu ruku mi je drag.

Progovirila je o sukobu sa Anđelom Rankovićem, ali i o mnogim tužbama.

- Bila sam u dosta situacija prisutna, očekuju nas suđenja. Mnogo je tužbi ove godine podneto. Ja sam podnela previše, preko 70. Ja sam dobila jednu od Aneli Ahmić zbog moje posete za Novu godinu. Verujem da će ih biti još jer sam Anitu srčano i ozbiljno branila.

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Autor: A.Anđić