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NOVI PRESEK GLASOVA U SUPERFINALU ELITE 9! Luka Vujović završio takmičenje i zauzeo 18. mesto! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Voditelji Ana Radulović i Milan Milošević saopštili su da su glasovi obrađeni, a finalisti su sa velikom pažnjom i nestrpljenjem čekali odluku koja će odrediti dalji tok borbe za pobednički pehar.

Svaki naredni trenutak donosi sve veću tenziju, jer jedan od finalista moraće da završi svoje rijaliti putovanje, dok se ostali nastavljaju borbu za titulu šampiona devete sezone.

Foto: TV Pink Printscreen

Voditeljski par Ana Radulović i Milan Milošević prvo su podigli Marka Janjuševića Janjuša, a potom i Asmina Durdžića. Nakon njh dvojice, ustao je i Luka Vujović. Zatim je ustala i Milena Kačavenda, a odmah za njom i Hana Duvnjak.

Prvi koji je seo bio je Marko Janjušević Janjuš, za njim i Hana Duvnjak. Asmin je sledeći seo. Poslednji da stoje su ostali Milena Kačavenda i Luka Vujović.

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon narednog preseka glasova publika je donela odluku da se od borbe za pobednički pehar oprosti Luka Vujović.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: S.Z.

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