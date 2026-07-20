Spremna da pronađe novog finansijera! Sofija bez blama udarila na Daneta, tvrdi da je psihički pukao, a evo šta kaže za Terzu! (VIDEO)

Ponovo šokirala svojim odgovorom.

Sofija Janićijević zauzela je 19. mesto u Eliti 9, a sada je za Pink.rs priznala da li je zadovoljna svojim plasmanom.

- Mnogo mi je drago, ogromna je konkurecija u kući. Kad sam već došla do ostrva očekivala sam višu ocenu. Ako nisi prvi, nije bitno ni da li si dvadeseti. Ostali su kavlitetni učesnici. Ja imam favorita. Ko god da je ispao nije mi drago. Moj favorit je Stanija.

Nije izostavila momenat da nablati Daneta koji je mesecima finansirao.

- Kako mogu da gledam na čoveka koji je prihički otišao u aut. Prihvatila bih uvek nekog sličnom Danetu.

Osvrnula se i na emotivnu vezu sa Terzom.

- Najemotivniji momenat je zbližavanje mene i Terze. Previše je teških reči palo izmešu mene i njega, najrealnije bi bilo da se raziđemo. Teško da bilo ko može da zauzme njegovo mesto, ali kod mene je uvek poznato da imam udvarače.

Otkrila šta planira prvo da uradi kada se kamere ugase i koga će prvo pozvati.

- Prvo ću pozvati porodicu, mamu, tata mi je tu, a sutradan frizera. Moram da odmorim i da se sredim za žurku Velikog šefa. Terza i ja smo se dogovarali, ali sam odustala. Najbolje bi bilo da on dođe sa Draganom i Matorom, a ja imam nekog drugog.

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Autor: A.Anđić