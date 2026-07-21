Svi su došli sa Kosova, to smo mi! Dačo ponosan na dolazak oca Brazilca u punom sjaju, otkrio odakle mu inspiracija za večerašnji autfit! (VIDEO)

Bio je mnogima strah i trepet u Eliti.

Dačo Virijević zauzeo je 14. mesto u superfinalu Elite 9. On je ovom prilikom za Pink.rs sa oduševljenjem progovorio o svom plasmanu.

- Očekivao sam neko mesto u superfinalu, mislio sam da će biti 19. ili 18. Smatram da sam bio iskren kad god sam komentarisao is vima sam rekao sve u lice što sam imao.

Kada je saznao da je njegova porodica došla u koloni sa skupocenim automobilima sa tablicama sa njegovim imenom, oduševio se.

- Došli su svi sa Kosova, to smo mi. Drago mi je da su prešli toliko kilometara da me vide. Najemotivnije mi je bilo kada nisam bio sa svojom porodicom za praznike.

Ovo su njegovi favoriti za pobedu.

- Očekujem top tri da budu Stanija, Nerio i Aneli. Aneli ako bude prva neču joj čestitati.

Otkrio odakle mu infpiracija za autfit.

- Svi su uzeli nešto elegantno, a ja sam hteo da budem jedno pilence koje će sad izaći.

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Autor: A.Anđić